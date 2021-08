Stade Brestois - Belkebla et Uronen disponibles face au PSG, "Messi n'a pas perturbé notre semaine"

Haris Belkebla et Jere Uronen sont disponibles pour affronter le PSG vendredi soir en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 avec le Stade Brestois. Ce jeudi, Michel Der Zakarian confirme que le milieu de terrain et le latéral droit sont rétablis pour défier le club de la capitale. En revanche, Rafiki Saïd (adducteurs) s'ajoute à la liste des joueurs indisponibles (Cibois, Hérelle, Lasne) laissant sa place dans le groupe au jeune Axel Camblan issu du centre de formation.

Messi ? Je préfèrerai qu'il soit là. J'aime le joueur

Largement interrogé sur la venue, ou non, de Lionel Messi avec le club parisien, Michel Der Zakarian a répondu. "Je préfèrerai qu'il soit là. J'aime le joueur. Tout ce qu'il fait, c'est... c'est comme Maradona. Ils se ressemblent. Maradona était peut-être un plus méchant et plus vicieux, mais le ballon leur colle au pied. C'est toujours plaisant de jouer face aux grands joueurs". A entendre le technicien brestois, cela n'a pas alimenté particulièrement les discussions. "Cela _n'a pas perturbé la semaine_. Quoiqu'il en soit, ils auront équipe compétitive. Messi ou pas, ils ont des joueurs très forts. Il faut tous les respecter".