Stade Brestois : incertitude pour Belaïli, Del Castillo opérationnel, Lasne absent pour aller à Rennes

Pour le derby de la 23e journée de Ligue 1 dimanche, le Stade Brestois devra composer avec deux absents pour aller à Rennes. En plus de Lucien Agoumé, suspendu pour une accumulation de trois cartons jaunes en l'espace de dix matchs, Paul Lasne fera aussi défaut au coeur du milieu de terrain. "Il a mal derrière la cuisse" précise l'entraîneur Michel Der Zakarian.

Del Castillo ok, Belaïli pas encore qualifié

Le technicien des Ty Zefs pourra, en revanche, compter sur Romain Del Castillo. De retour de blessure, l'offensif brestois postule pour affronter son ancien club. La recrue Youcef Belaïli, dont l'arrivée a agité la semaine brestoise, est aussi opérationnel. "Mais il n'est pas encore qualifié" administrativement précise MDZ, rendant pour l'heure sa participation à la rencontre incertaine.

J'aurai aimé un peu plus de turnover encore

Interrogé sur le bilan du mercato brestois (arrivées de Satriano et Belaïli, départs de Faivre et Badji), Michel Der Zakarian aurait "aimé un peu plus de turnover encore, mais bon. On va faire avec ce qu'on a".

Le départ de Faivre n'était pas inéluctable selon lui

Relancé sur le départ de Romain Faivre et l'arrivée de Youcef Belaïli dans les derniers jours du mercato, MDZ estime que le départ du premier n'était pas inéluctable. "Il n'était pas prévu qu'il parte en cours de saison. _C'est la volonté du président_, il a voulu récupérer le transfert. C'est son choix, c'est lui le patron".

On va jouer en 3-5-2

Questionné sur la réorganisation tactique que ces mouvements peuvent entraîner, l'entraîneur brestois répond très sérieusement. "On va jouer à 3 derrière, 5 au milieu et 2 devant", ce qui signifierait la mise au placard du 4-4-2 ayant complètement relancé la saison des Ty Zefs, alors que le schéma annoncé avait été peu concluant l'été passé en préparation. Mais le technicien des Ty Zefs s'est refusé à donner davantage de détails. "Vous verrez au match" dimanche, conclut-il.