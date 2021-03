Coupe de France - Stade Brestois : Hérelle forfait, Brest "pour faire un exploit" face au PSG

Le Stade Brestois ne pourra pas compter sur Christophe Hérelle pour défier le PSG, ce samedi soir à partir de 21h10, en 16e de finale de la Coupe de France. Touché à un genou, le défenseur central manquera son troisième match consécutif après le déplacement à Monaco et la réception de Dijon en Ligue 1. Même s'il reprend l'entraînement ce vendredi, il sera trop court selon Olivier Dall'Oglio.

A la veille de la rencontre phare des 16e de finale, l'entraîneur brestois a indiqué qu'il y aurait des rotations dans la formation finistérienne, sans préciser les choses évoquant "la défense, le milieu et l'attaque" alors l'enchaînement des matchs pèse sur certains joueurs. Il indique tout de même que Bandiougou Fadiga, le titi parisien arrivé en prêt du PSG à Brest au mercato d'hiver, sera dans le groupe. "Je ne sais pas encore s'il sera titulaire ou remplaçant".

Il faudra ne pas avoir de complexe

"Nous on est là pour faire un exploit" reprend ODO, qui attend beaucoup de ses troupes, en dépit du turnover envisagé. "On essaiera d'être au mieux. Après, s'ils sont plus forts... On abordera la rencontre avec intensité et concentration. Il faudra ne pas avoir de complexe" face à des Parisiens tenants du titre et vainqueur de cinq des six dernières éditions de la compétition.

"S'il y a une faille, il faudra s'y engouffrer" complète le technicien des Ty Zefs, qui ne doute pas de la qualité de l'adversité même si le PSG a déjà en tête son 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Barcelone en milieu de semaine prochaine. "Je veux une équipe compacte et solide. Il faudra tenir, entretenir nos chances, les faire douter. Et compter sur les finisseurs ensuite".