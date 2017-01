Stade Brestois : Cabanas, l'artiste, est parti

Victime d'un infarctus à l'age de 55 ans, le Paraguayen Robert Cabanas a fait vibrer le Stade Brestois (alors Brest Armorique) pendant deux saisons, en 1988 et 1990. Il avait inscrit 36 buts en 60 matchs, et fait vibrer Le Blé grâce à sa technique et son sens du spectacle.

Cabanas est entré dans la légende brestoise sans même avoir joué. A cause de ce transfert rocambolesque mené par François Yvinec.

L'histoire, aussi riche qu'improbable, ne s'est pas arrêté là. Le Paraguayen a réussi le plus dur quand on est à ce point attendu : attendre le statut d'icone de Francis Le Blé. Avec son aisance, même le moindre geste pouvait être sublimé par sa technique, et son sens du spectacle et du but.

Des salto contre l'OM de Tapie

26 inscrits lors de sa première saison, en 1988/1989. C'est d'ailleurs lui qui assure la remontée de Brest en D1. Lors du barrage retour contre Strasbourg, le nez recouvert d'un masque, il marque le but de la victoire 1-0. Un plat du pied bien assuré malgré un faux rebond énorme.

La seconde, en 1989/1990 sera moins prolifique avec 10 buts inscrits en D1 et en coupe de France. Mais le match remporté 2-1 contre l'OM a parachevé son oeuvre au Brest Armorique. Une reprise acrobatique après un service compliqué à reprendre et un coup-franc dans la lucarne ont mis au tapis l'équipe qui allait dominer l'Europe. Il a fêté ça par deux saltos.