Stade Brestois : en quête de maintien, le club manque de leaders sur le terrain

Le Stade Brestois, qui avance à un rythme d'escargot dans la course au maintien et qui n'est pas encore sauvé, se cherche des leaders sur le terrain avant d'affronter Lens ce dimanche. Quatre capitaines se sont déjà succédés avec le brassard cette saison et peu de patrons émergent sur le terrain.

Le Stade Brestois va-t-il renouer avec la victoire pour la première fois depuis un mois et demi et le succès contre Dijon ? C'est tout l'enjeu du match de ce dimanche 15h face à Lens pour la 33e journée de Ligue 1.

Absence de leaders

Face à des Lensois 5e, en position de jouer une coupe d'Europe l'an prochain mais touchés par le coronavirus avec sept joueurs malades en une semaine, Brest 16e veut de son côté essayer d'assurer son maintien. L'un des problèmes du moment, alors que le club avance à un rythme d'escargot sur la phase retour, réside dans l'absence cruelle de leaders dans cette période délicate pour les Ty Zefs.

Déjà quatre capitaines essayés

Un groupe dans le même navire mais avec une hiérarchie très fluctuante cette année, et peu d'équipiers pour prendre des responsabilités. Quatre capitaines différents ont déjà porté le brassard. Jean-Kévin Duverne d'abord, 18 fois, avant une relégation sur le banc et une dégringolade désormais dans la hiérarchie des défenseurs où il s'apparente désormais au quatrième choix quand personne n'est blessé.

Duverne puis Belkebla, Lasne et Chardonnet

Haris Belkebla lui a succédé, 11 fois, mais le milieu est suspendu un deuxième match d'affilée contre Lens. Très souvent irréprochable sur le terrain, il gagnerait à endosser plus encore l'étoffe de meneur. Paul Lasne, 2 fois, vient aussi de porter le brassard en l'absence de Belkebla mais le milieu, gravement blessé au genou, vient d'en finir avec sa saison alors qu'il prenait progressivement des responsabilités.

Chardonnet s'affirme

Brendan Chardonnet, enfin, vient d'hériter du brassard avec fierté et le sera probablement pour la deuxième fois ce dimanche, conséquence méritée d'une métamorphose cette année. Passé de troisième dans la hiérarchie des défenseurs en début de saison à titulaire indiscutable et leader en devenir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il a le Stade Brestois chevillé au coeur, refusant la défaite et fou de rage, par exemple, comme Gautier Larsonneur d'ailleurs, face à la passivité des siens lors du but pris à Lorient dans le derby. Avant d'être l'auteur d'un but égalisateur plein de hargne face à Nimes il y a une semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ca ne se décrète pas comme ça

Chez les Ty Zefs, le capitaine manque clairement d'un premier officier de pont et de lieutenants. "Ca ne se décrète pas comme ça" souffle Olivier Dall'Oglio, car l'entraîneur dispose surtout de matelots, pour certains pas suffisamment aguerris ou prêts à donner de la voix et l'exemple pour appréhender lucidement certaines situations. "Les personnalités n'apparaissent pas du jour au lendemain" objecte-t-il quand on lui demande si les remarques formulées publiquement à ce sujet n'ont pas fait s'allumer des ampoules dans la tête des joueurs.

Que chacun donne un peu plus et ne soit pas toujours en attente de voir ce qui va se passer

"Ce qu'on recherche désormais, c'est une prise de conscience et une mise en action de chacun. Que chacun donne un peu plus et ne soit pas toujours en attente de voir ce qui va se passer dans le jeu pour prendre des responsabilités". A sept matchs de la fin, il est temps de passer à l'action pour les joueurs d'un club qui revendique avoir une bande de Pirates.