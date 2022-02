Stade Brestois : Franck Honorat, nouveau leader d'attaque après le départ de Romain Faivre ?

Alors qu'ils négocient, à partir de ce dimanche, trois matchs successifs contre des équipes moins bien classées qu'eux (Troyes, Reims et Lorient), les Brestois vont devoir retrouver le chemin des filets pour avancer sereinement et rapidement vers le maintien en Ligue 1. Eux qui restent, toutes compétitions confondues, sur quatre rencontres sans scorer sur les cinq dernières disputées.

Orphelin de son leader d'attaque depuis le transfert vers Lyon de Romain Faivre, le Stade Brestois lui cherche un successeur pour se réinventer offensivement. Franck Honorat peut-il être ce joueur ? Doit-il prendre encore plus de responsabilités ?

Honorat, deuxième joueur le plus décisif

Dans les lignes de statistiques, il est en tout cas le deuxième joueur brestois le plus décisif. Dans un registre différent de celui de Romain Faivre. Un peu moins créateur techniquement, mais avec une plus forte capacité de débordement grâce à sa vitesse de pointe, une passe précise, une frappe lourde et un sens fin du collectif.

Je ne veux pas me mettre cette pression négative

Après le départ de Romain Faivre, se voit-il incarner un rôle prépondérant ? "Non, je pense que mon rôle reste le même" répond Franck Honorat, "je pense avoir pris des responsabilités pendant la première partie de saison". Alors, doit-il en endosser encore plus ? "On veut toujours plus ! Mais, je ne veux pas me mettre une pression en me disant que, parce que Romain est parti, je vais avoir plus de responsabilités. Que, si on perd, c'est à cause de moi. Ou parce que je ne fais pas de bonnes choses. Je ne veux pas me mettre cette pression négative" appuie le milieu offensif aux six buts et trois passes décisives depuis le début de la saison.

Il a toutes les capacités pour être notre leader d'attaque

"Je pense qu'il prend ses responsabilités, déjà" appuie Michel Der Zakarian, son entraîneur, qui estime quand même "qu'il a toutes les capacités pour être notre leader d'attaque. Que ce soit à travers la passe ou que ce soit à travers la finition".

Plus imprévisible côté gauche, où Belaïli a débuté à Rennes

Reste à savoir à quelle place. Le plus souvent titularisé côté gauche du milieu de terrain depuis le début de la saison, il l'a été à droite à Rennes la semaine dernière afin de libérer le couloir gauche pour la recrue Youssef Belaïli. "Moi ça ne me dérange pas, même si ça change mon jeu" glisse Franck Honorat, qui se dit sans doute plus imprévisible quand il joue à gauche. "_Le défenseur va moins savoir ce que je vais faire_. Je peux aller centrer du pied gauche, mais je peux aussi aller frapper du pied droit. Alors que, quand je joue à droite, ce sera plus des centres" avec son pied fort, et nettement moins de possibilités de tir avec son pied gauche.

Il y a aussi l'aspect défensif à intégrer. "Depuis le début de l'année je joue avec Jean-Kévin Duverne, et on arrive maintenant à bien combiner tous les deux. C'est important, quand on joue sur un côté, d'avoir ce duo pour bien défendre et attaquer. A droite, j'ai aussi eu l'habitude d'évoluer avec Ronaël Pierre-Gabriel, notamment la première partie de la saison dernière".

Quand il y avait Romain Faivre, ils alternaient

Un choix de positionnement qui ne dépend pas de lui. "Il peut jouer à droite et gauche" tranche Michel Der Zakarian, "quand il y avait Romain Faivre, ils alternaient. Moi, j'aime bien un bon droitier capable de déborder et de mettre des bons centres. Il est en capacité de le faire. Quand il y a des bons joueurs de tête devant le but, c'est mieux d'être bon pied que faux pied".

Franck Honorat, qui juge sa première partie de saison "très correcte", "aimerait, au minimum, faire le même nombre de buts et de passes décisives... et pourquoi pas plus !"