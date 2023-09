Stade Brestois - Hugo Magnetti : "Inconsciemment, je me sens plus légitime"

Bruno Grougi, l'iconique milieu défensif du Stade Brestois , désormais adjoint dans le staff sportif, maillot n°6 dans le dos à l'époque (2009-2018), saluait, en juin dernier, au moment de son départ, l'œuvre d'Haris Belkebla (2018-2023), qui lui avait succédé au poste avec le maillot n°7. Il disait aussi. "Maintenant, ça doit passer au n°8. Et je pense que le n°8 a les épaules pour prendre la suite." Sans le nommer, le message était tout droit adressé à Hugo Magnetti. "Ça m'a fait plaisir venant de la légende du club, mais ça n'était pas une fin en soi et que j'allais faire les 34 matchs comme titulaire cette année. Ça me donne de la force pour continuer à travailler et être dans ses pas, et ceux d'Haris".

"Quand on se sent important, il y a la confiance qui va avec"

Systématiquement titularisé dans l'entrejeu depuis le début de la saison, le Marseillais d'origine n'est pas étranger au début de championnat canon du Stade Brestois dans le sillage d'un milieu de terrain rayonnant, aux côtés de Pierre Lees-Melou et Mahdi Camara. "Quand, collectivement, l'équipe marche bien, c'est qu'on apporte tous notre touche personnelle. Moi, j'essaie de l'apporter le mieux possible" fait modestement valoir celui qui est aussi le boute-en-train du vestiaire brestois.

Alors qu'il vient d'entamer sa sixième saison à Brest, depuis son arrivée sur la pointe des pieds à l'été 2018 à l'âge de 20 ans, le milieu défensif prend encore de l'épaisseur après sa montée en puissance lors des deux derniers exercices. "Inconsciemment, je me sens plus légitime" lance, sans ambages, Hugo Magnetti "*p**arce que je suis un des plus anciens du vestiaire, avec Brendan (Chardonnet). Parce que je connais le club parfaitement, et ses rouages. *Je pense que j'ai acquis une place importante dans le vestiaire, dans l'équipe et dans le club. Et quand on se sent important, il y a la confiance qui va avec."

"Haris était mon concurrent, il faut dire les choses. C'était dur de le déloger"

Rayonnant dans son profil de "joueur de l'ombre pour faire briller les autres", ratisseur de ballons, harceleur de ses adversaires, jamais avare d'efforts, Hugo Magnetti reconnait également avoir plus d'espace d'expression après le départ d'Haris Belkebla... qui était pourtant son meilleur camarade de vestiaire, et tout simplement un ami. "On avait le même profil avec Haris. L'an dernier, c'était soit lui, soit moi. C'était mon concurrent sportivement, il faut dire les choses" dit-il, encore une fois avec franchise. Quand Belkebla a compilé 38 feuilles de match (30 titularisations, 8 remplacements), Magnetti a lui, totalisé 32 apparitions pour un ratio plus modeste (19 titularisations, 13 remplacements). C'était dur de déloger Haris" concède le milieu de terrain, "parce qu'il avait fait ses preuves, était beaucoup aimé et était important dans le club. Moi, j'étais toujours le petit jeune qui commence à monter".

Loin de lui mettre des bâtons dans les roues, Belkebla a, au contraire, continué de guider Magnetti poursuit ce dernier. "Il m'a accompagné pour sa succession. Il m'a dit ce qui avait marché pour lui, sur des lectures de jeu, sur des placements, sur la première passe après avoir récupéré un ballon, sur les erreurs faites, le freinant pour sa montée en puissance, etc. En déplacement, on était dans la même chambre, et on en a beaucoup parlé. J'en profite pour le remercier publiquement".

"Continuer à prouver que je mérite ma place, même si je suis dans le bon train"

Le voilà désormais les coudées franches, épanoui dans le trio qu'il forme avec Pierre Lees-Melou et Mahdi Camara. "Mais il y a du monde et de la concurrence au milieu", rétorque Magnetti, entre autres en référence à l'arrivée de Jonas Martin cet été, "il faut continuer à prouver que je mérite ma place, même si je suis dans le bon train". Apprécié des supporters pour la hargne dont il fait preuve en général, "j'ai appris les valeurs du peuple brestois et je m'identifie beaucoup à ces valeurs", Hugo Magnetti dit aspirer désormais à vouloir être plus décisif offensivement, en termes de passes décisives et de buts marqués. Pour l'heure, en 95 matchs joués avec Brest (Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de France), il n'est à créditer que de trois passes décisives et un but à Marseille, la saison passée.