Stade Brestois : les supporters inquiets pour le maintien en Ligue 1

Les têtes des supporters du Stade Brestois sont déjà tournées vers ça, vers ce match décisif de la 38e et dernière journée de Ligue 1 entre le Stade et le PSG, dimanche à 21h à Le Blé. Avec des enjeux bien différents : le PSG doit gagner pour espérer être champion en cas de faux pas de Lille, mais les Parisiens doivent aussi l'emporter pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Les Ty Zefs, eux, doivent gagner pour assurer leur maintien sans compter sur les résultats des autres mal classés. Sinon, le risque est grand de finir 18e et de devoir jouer un barrage contre un club de Ligue 2, Toulouse ou Grenoble qui s'affrontent vendredi soir.

Sur cette fin de saison, l'équipe ne donne plus envie qu'on la supporte

L'inquiétude est forte, en tout cas, chez les fans d'un Stade Brestois au bord du précipice. Il est donc contraint de gagner pour ne rien devoir à personne... mais contre le PSG. "La motivation parisienne sera peut-être la plus élevée qu'on ait vu en Ligue 1 cette saison" prédit Yann, du collectif Brest on Air, actif sur les réseaux sociaux avec notamment des débats entre supporters.

Troisième pire équipe sur la phase retour

Paris fait peur mais, surtout, Brest interroge après avoir gâché à Lorient, contre Nantes ou à Nice ces derniers temps. "Des matchs que Brest doit gagner. Quand tu mènes 2-1 à Nice, en étant à 11 contre 10, et que tu perds... C'est un très mauvais signe". Brest signe une phase retour calamiteuse, avec seulement 15 points pris elle est la troisième pire formation de l'élite. "On voit bien que quelque chose ne va pas dans cette équipe, il ne faut pas être rêveur à ce point" estime Pak', adhérent aux Ultras Brestois. Quand il engrangeait 26 points lors de la phase aller et qu'il comptait 13 points d'avance sur la 18e place au soir de la 18e journée, le Stade n'en a plus qu'un désormais et un calendrier défavorable. "C'est vraiment terrible parce que l'équipe nous a enthousiasmée en première partie et, sur cette fin de saison, ne donne plus envie qu'on la supporte. Ne serait-ce que dans l'attitude des joueurs et de l'entraîneur" déplore Yann.

On a mis à la poubelle quelque chose qui avait tout pour être très bon

Une équipe qui a donné l'impression, à défaut d'être divisée, à tout le moins d'être désunie ces dernières semaines entre certains éléments pas forcément très concernés et décidés à faire les efforts collectifs quand d'autres, montés de L2 en L1 avec Brest, sont prêts à tout donner pour le club comme l'a récemment dit le gardien Gautier Larsonneur à nos confrères d'Ouest France. Et un entraîneur, annoncé à Montpellier l'an prochain alors qu'il lui reste un an de contrat, encensé il y a quelques mois pour le jeu brestois mais qui cristallise désormais la rancoeur des supporters pour certains choix, et notamment celui de cantonné Gaetan Charbonnier au banc de touche pendant plusieurs mois. "On a mis à la poubelle quelque chose qui avait tout pour être très bon... au moins jusqu'à début janvier" continue Yann.

Si c'est pour la jouer petit, ils n'ont rien à faire chez nous et ils se cassent

Avant le déplacement à Montpellier, les Ultras Brestois ont interrompu l'entraînement pour dire leurs vérités aux joueurs et au staff. "Les matchs contre Nantes et à Nice, c'était trop. Il fallait que les joueurs portent leurs responsabilités sur le terrain" reprend Pak, "peu importe ce qui se passait en coulisses et avec l'entraîneur. Il fallait que ceux sur la feuille de match prennent conscience que porter ce maillot, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est en mode petits bras pour la Ligue 1 qu'on doit regarder les autres d'en bas. Si c'est pour la jouer petit, ils n'ont rien à faire chez nous et ils se cassent. Il y a peut-être des mecs moins bons, mais beaucoup plus hargneux qui méritent de jouer à leur place. C'est aussi aux dirigeants de le faire savoir, il ne faut pas attendre que ça aille dans la merde".

Il va falloir compter sur Montpellier et Strasbourg

"Ce n'est pas bon pour le club, en tout cas pour cette fin de saison" complète Jérôme, du collectif Ici c'est Brest. Lui estime que si Brest se sauve, ce sera grâce aux autres. "Il va falloir compter sur Montpellier et Strasbourg pour battre Nantes et Lorient".