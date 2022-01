Stade brestois - OGC Nice : Amavi dans le groupe

Les Aiglons pourraient donc démarrer l'année avec leur nouvelle paire de Jordan. Lotomba à droite et Amavi à gauche. Si le premier est partant à coup sûr avec l'absence d'Atal, retenu à la CAN, le second va devoir se mesurer à la concurrence Melvin Bard. Ce dernier est lui aussi bien présent dans le groupe dévoilé ce samedi par l'OGC Nice pour le déplacement à Brest dimanche (13h). Prêté par l'OM cette semaine, Amavi pourrait donc renouer le fil de son histoire avec le Gym, six ans et demi après son départ pour l'Angleterre.

Aucun cas de Covid à signaler

Vendredi Christophe Galtier avait révélé que plusieurs cas de Covid avaient été déceler depuis la reprise dans l'équipe. Mais les derniers tests effectués hier semblent tous négatifs puisqu'il ne manque personne dans le groupe dévoilé. Hormis Lemina et Atal retenus à la CAN et Robson Bambu qui soigne toujours sa cheville, tous les Aiglons sont là pour ce premier match de l'année en terre brestoise.