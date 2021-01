Stade Brestois - Stade Rennais : un derby pour confirmer la belle passe des Rouge et Noir

C'est un nouveau derby sans supporters qui attend les Rennais ce dimanche au Stade Francis Le Blé de Brest. Après une prestation très convaincante face à Lyon le week-end dernier, soldée par un match nul 2-2, les Rouge et Noir tenteront de lancer leur deuxième partie de championnat de la meilleure des manières, sur une pelouse où les équipes en déplacement sont à la peine depuis le début de saison.

Des Brestois conquérants à domicile

Pour cette rencontre, le Stade Rennais sera privé de Damien Da Silva, Serhou Guirassy, Flavient Tait (blessés) ainsi que de Georginio Rutter (malade). Au Stade Francis Le Blé, les Rennais chercheront à réussir une tâche que seuls deux clubs, Strasbourg et Marseille, ont réalisé cette saison : s'imposer dans le Finistère. Les Brestois sont la 6e meilleure équipe du championnat à domicile et ont déjà battu dans leur antre Nice, Monaco et Lille, trois équipes qui annonçaient vouloir jouer l'Europe en début de saison. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio restent sur quatre victoires et un nul à domicile. Les Rennais sont prévenus.

Enchaîner après Lyon

Le week-end dernier face à Lyon, les Rouge et Noir ont sans doute livré leur meilleure prestation collective de la saison, malgré le nul 2-2. Pour performer à Brest, il faudra s'appuyer sur la qualité de cette performance estime Julien Stéphan : "Comme tous les matchs, il faudra pour nous allier possession et capacité à se créer des occasions. Il faudra aussi être très bon à la perte du ballon, dans notre réaction, dans notre marquage en possession, pour empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but. On l'a bien fait contre Lyon, où on a eu la possession tout en ayant des occasions et en étant dynamique à la perte pour en concéder très peu. Il faudra également être dans ce registre là à Brest." A l'aller, les Rennais avaient été performants sur coups de pied arrêtés, marquant leurs deux buts sur cette phase de jeu. Rennes est la deuxième meilleure équipe du championnat dans ce domaine, avec 8 buts inscrits, derrière Monaco (10).

Invaincus depuis six matchs en championnat, les joueurs rennais sont attendus sur le terrain de la constance par leur coach Julien Stéphan : "Je vais être en alerte sur la constance qu'on devra avoir sur la deuxième partie de saison si on veut rester dans les cinq ou six premiers. On a eu trois blocs sur la première moitié de saison : excellent premier bloc, médiocre deuxième et très bon troisième bloc. Si on veut rester là où l'on est il nous faudra de la constance, parce que ce qu'on a fait sur le bloc 1 et le bloc 3 c'est assez exceptionnel en terme de points, on est pas sûrs de le réitérer. Par contre si on a de la constance je pense qu'on postulera à cette place dans les cinq ou six premiers." Avant ce match, Rennes est cinquième de Ligue 1.

Les groupes de Brest et Rennes pour ce match