Stade Brestois : Toulouse pour débuter, une fin de saison musclée, découvrez le calendrier de la Ligue 1

Le Stade Brestois recevra Rennes le 14 septembre, et se déplacera dans la capitale régionale le 8 février. Pause à Francis le Blé pour le premier week-end, le 10 août, puis un déplacement à Saint-Étienne. Brest recevra ensuite Reims, avant de s'envoler pour Nîmes. On rentre dans le dur au mois de septembre, avec des matchs contre Lyon et Monaco.

PSG-Brest début novembre

Mais le match qu'attendent tous les supporters, c'est évidemment la réception du PSG à Brest : ce sera le 9 novembre. Le Stade Brestois enchaînera d'ailleurs deux matchs à domicile, puisqu'il recevra le FC Nantes la semaine suivante.

Chose rare, cet enchainement de matchs à domicile se reproduira au mois d'avril, puisque l'OM puis Monaco se déplaceront à Francis Le Blé.

Une fin de saison costaud

Deux gros morceaux, à l'image de la fin de la saison : en deux mois, le Stade Brestois enchaînera donc Marseille, Monaco, Montpellier, Paris et Lyon, dernier match de la saison. Pour ne pas devoir jouer le maintien sur ces grosses équipes, il va falloir engranger des points au mois en février et en mars.

Côté derby breton, le Stade Brestois recevra Rennes le 14 septembre, et se déplacera dans la capitale régionale le 8 février.