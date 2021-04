Stade Brestois : un milieu de terrain décimé pour affronter Nîmes, Hérelle aussi forfait

Le match est très important dans la course au maintien entre le Stade Brestois, 16e, et le Nimes Olympique, 18e et barragiste. Six points séparent les deux équipes. Mais pour cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1 ce dimanche à 15h, Brest devra faire sans plusieurs joueurs importants de son effectif.

C'est évidemment au milieu de terrain que les manques sont les plus importants. Haris Belkebla, exclu à Lorient et suspendu deux matchs, et Paul Lasne, rupture d'un ligament croisé du genou, vont faire défaut au Stade Brestois. Le premier, apparu 30 fois (28 titularisations) en 31 matchs, et le second, 22 matchs (19 titularisations) forment la paire indissociable dans l'entrejeu finistérien.

Il va falloir composer

"Il va falloir composer" lance Olivier Dall'Oglio, "on a Jean Lucas. Il y a Hianga'a Mbock et Hugo Magnetti. Il y a un petit moment qu'ils n'ont pas joué avec nous, mais ils ont eu l'occasion de le faire avec la réserve. En terme de rythme, c'est correct. On peut toujours trouver d'autres options, mais elles me paraissent les options les plus intéressantes. _Les garçons qui rentreront devront se mettre au niveau très rapidement_."

Hérelle encore forfait, Cibois aussi

Une nouvelle fois, Olivier Dall'Oglio sera privé de Christophe Hérelle. Après une rechute de sa blessure au genou, le défenseur central est forfait. "Il poursuit ses soins au genou, ça avance doucement" indique ODO, enfin privé de son deuxième gardien, Sébastien Cibois, en raison d'une entorse à la cheville contractée avant le déplacement à Lorient.