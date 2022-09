Stade briochin : l'entraîneur Didier Santini démis de ses fonctions

Avec aucune victoire en compteur sur les six premières journées de championnat, le Stade Briochin pointe à l'avant-dernière place de National. Une situation qui vient de coûter son poste à l'entraîneur Didier Santini.

Dans un championnat de National où un tiers des équipes (six sur dix-huit) descendront en fin de saison, le début d'exercice manqué du Stade briochin pourrait coûter cher. Après six journées, les Griffons sont 17e avec trois points et aucune victoire au compteur. Un état de fait qui a pousser le président Guillaume Allanou à se séparer de son entraîneur Didier Santini.

Dans un communiqué le club explique aussi que Guillaume Allanou, qui occupe par ailleurs la fonction d'entraîneur de l'équipe réserve briochine, accompagnera l'équipe première jusqu'à la nomination du futur entraîneur des Griffons.

Guillaume Allanou sera l'invité de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ce lundi soir dans l'émission 100% Foot Breizh pour expliquer le départ de Didier Santini.

Le direct radio