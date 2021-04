Stade Briochin : le club annonce le départ surprise du coach Maxime d'Ornano après le nul face à Bastia

C'est une annonce extrêmement surprenante que vient de faire le Stade Briochin, quelques heures après avoir fait match nul contre Bastia (1-1) à Fred Aubert pour la 29e journée de National : le coach Maxime d'Ornano quitte le club et est remplacé par son adjoint David Le Goff pour la fin de saison.

C'est un coup de tonnerre qui a frappé le Stade Briochin ce samedi soir. Alors que les Costarmoricains sont 5e de National, à égalité de points avec le 3e Orléans, le club vient d'annoncer le départ de son coach Maxime d'Ornano, nommé en 2017 et qui avait permis la montée du club au 3e échelon du foot français.

Un choix de Maxime d'Ornano

Ce départ interviendrait après un choix mûrement réfléchi du coach. Déjà, en fin d'après-midi, il avait semblé très silencieux sur le banc briochin lors du nul des Griffons face à Bastia (1-1) ce samedi à Fred-Aubert, laissant son adjoint David Le Goff distiller la majorité des consignes aux joueurs selon des observateurs présents.

Maxime d'Ornano, qui réside à Lannion et effectuait des allers-retours quotidiens avec Saint-Brieuc, sera d'ailleurs remplacé par David Le Goff pour terminer la saison. Le timing et les raisons de cette décision du coach interrogent à cette heure, alors que son équipe est en course pour une montée en Ligue 2 l'an prochain.