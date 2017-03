Stade de Reims - AC Ajaccio, le debrief

Retour sur la victoire rémoise (3-0) face aux Corses avec le top, le flop, un coup de gueule, les notes, le chiffre et tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre sans oublier l'hommage à Raymond Kopa

L'hommage du Stade Delaune à Raymond Kopa

La cérémonie était sobre, humble et digne, sans fausses notes et avec beaucoup de pudeur. Deux portraits de Raymond Kopa installés sur des chevalets au centre du terrain, ont accompagné les joueurs pendant leur échauffement. Les anciennes gloires comme Michel Hidalgo, Dominique Colona ou Lucien Muller sont venus les reprendre avant qu'une minute d'applaudissements très solennelle soit respectée avant le début de la rencontre. Et puis ces deux nouvelles minutes d'applaudissements entre la 7e et la 9e minute du match, soit les deux numéros portés par Raymond Kopa dans sa carrière. Et que dire ce maillot exceptionnel, vierge de publicité, avec ce short noir de l'époque, et le nom de tous les joueurs au dos remplacé par celui de Kopa. Tout était parfait avec cette victoire qui est venue ponctuer comme il se devait, cette soirée hommage.

Sur les maillots des Rémois face à Ajaccio, le nom Kopa avait remplacé celui des joueurs. © Radio France - Alexandre Audabram

13471 spectateurs... seulement !

Des places offertes à chaque abonné, des invitations données par les partenaires, des tarifs pour le moins très abordables.... L'affluence a été une vraie déception tant ce match - et toute sa symbolique - était peut-être l'un des plus importants de l'histoire du club. Certainement plus essentiel qu'un Reims - Paris SG de gala avec Zlatan Ibrahimovic ou un prestigieux Reims - Marseille. Mais à Reims, le public n'est pas un public de supporters mais de spectateurs. Comme au spectacle, on aime dire le lundi en arrivant au bureau "j'y étais !" lorsque Zlatan ou David Beckam ont foulé la pelouse de Delaune. Mieux : "J'étais invité !". Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt pour les même lorsque Laval ou Niort se présentent à Delaune... Un comportement de consommateur de spectacle, plus qu'un soutien à un équipe et à un club, frappés cette semaine par la disparition de l'une de ses légendes. Bref, qu'il est difficile d'attirer et de séduire, et de subir ce public de "circonstance". Peut-être en effet que ce fameux "spectacle" n'a pas toujours été au rendez-vous sur le pelouse cette saison. Et alors ? C'est le propre du sport et du football que de ne pas pouvoir prévoir ce qu'il peut se passer dans un match parfois décevant mais aussi formidable. Demandez aux supporters du Paris SG et de Barcelone ce qu'ils ont vécu en l'espace de trois semaines, des émotions diamétralement opposées. Mais n'oublions surtout pas les 13471 personnes venues rendre hommage à Raymond Kopa vendredi mais aussi a assister au match. Et pour ceux qui sont juste venus à Delaune pour la première fois de la saison à l'occasion de cet hommage, surtout : revenez ! Pour les autres, pas d'inquiétude : si le Stade de Reims dispute un match pour la montée en Ligue 1 ou pour le titre le 19 mai face à Amiens, le stade sera certainement plein et beaucoup d'entres-vous pourront dire en arrivant au bureau le lundi suivant : "J'y étais... on est en Ligue 1"

Selon vous, quel joueur du @StadeDeReims a été le meilleur face à @ACAjaccio ? — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 11, 2017

Le gardien rémois n'a eu aucune intervention décisive à réaliser. Une seule frayeur en première mi-temps, et puis c'est tout. Pour le reste, il a assuré les ballons plutôt simples à négocier. Il s'est mis en difficulté sur une sortie aérienne en deuxième mi-temps, mais sans conséquence car il n'y avait pas de danger. Il a fait le boulot sans qu'il y ait grand chose à redire.

Romain Métanire confirme par la régularité de ses prestations. Et son entente avec Hamari Traoré s'améliore de match en match. Il pèse beaucoup sur le plan offensif, dédouble, apporte le danger et les décalages. Il doit encore améliorer sa qualité de centre qui n'est pas suffisante parfois, mais le joueur a apporté une vraie valeur ajoutée depuis son arrivée au Stade de Reims au mercato d'hiver.

Très peu sollicité, très peu mis en danger par les attaquants adverses, Julien Jeanvier a déroulé. Un match propre, sans déchet. Il est toujours à l’affût sur les 11 corners que se sont procurés les Rémois.

Il a fait a peu près le même match que son coéquipier de la défense centrale : propre sans déchet avec beaucoup de sérieux et de concentration. Des relances dans les pieds, beaucoup d'autorité dans ses interventions. Il faut dire que ces deux là son bien soulagé par le travail de ratissage de Jaba Kankava juste devant eux.

Sans faire un grand match, Samuel Bouhours a fait le job. Avec peu d’adversité dans son couloir, même Ryad Nourri qui permutait beaucoup et qui pouvait représenter le joueur corse le plus dangereux, ne l'a pas mis en difficulté.

Jaba Kankava a une nouvelle fois porté l'équipe en équilibrant le jeu, et en mettant un énorme volume dans toutes ses interventions. Passeur décisif sur le premier but, un centre parfait dans les pieds de Diego, le milieu de terrain rémois aurait mérité de marquer en deuxième période avec cette superbe frappe du gauche qui est allé s'écraser sur le poteau. Il est le dépositaire du jeu rémois et le joueur clé qui permettra de sérieusement contribuer à la montée du Stade de Reims en Ligue 1.

Il est lui aussi dans la continuité de ses performances, il monte en puissance avec toujours une manière de voir le jeu qui permet souvent de mettre en place de belles phases de jeu. Il a peut-être manqué un peu de collectif dans son jeu, mais sa présence et son apport sont essentiels aujourd'hui et il va manquer face à Lens lors du prochain match. Il sera suspendu.

Hamari Traoré a été très actif sur son côté droit. Il est devenu complémentaire de Romain Métanire et les deux combinent très bien et pèsent énormément sur le jeu. Hamari Traoré a également proposé beaucoup de qualité sur ses coups de pied arrêtés et plus particulièrement les corners qu'il a tous très bien tiré.

Buteur, Diego a été présent dans tous les bons coups sur le plan offensif. Il a mis du rythme, et a mis en difficulté ses défenseurs. Toutes ses initiatives ont apporté le danger sur les buts corses. Après un début d'année compliquée, lui aussi monte en puissance dans ses prestations. Remplacé par Danilson Da Cruz à la 84e minute.

Dans un schéma en 4-4-2, Grejohn Kyei trouve toute sa place avec une complémentarité avec Pablo Chavarria qui est intéressante. Et même avec Ibrahima Baldé qui l'a servi sur le deuxième but. Il a eu une grosse occasion en première période et a inscrit ce but qui ne lui a pas été comptabilisé car le ballon a été poussé par le gardien corse dans ses propres buts. Remplacé à la 82e minute par Rémi Oudin qui comme souvent, s'illustre sur les minutes du temps de jeu qui lui sont donnés. Il a inscrit le dernier but de la rencontre.

Touché à la cuisse en début de match, Pablo Chavarria a du très vite laisser sa lace à Ibrahima Baldé. Alors que la venue de Lens, son ancien club, samedi prochain à Delaune est une source de motivation énorme, il est incertain pour cette rencontre même s'il restait confiant à l'issue de la rencontre. Il devrait en savoir plus en début de semaine sur la gravité de sa blessure.

Difficile de ne pas noter Ibrahima Baldé qui a disputé une bonne partie du match et surtout, a eu une énorme influence sur cette rencontre. Entée en jeu à la 32e minute, il a vu sa tête repoussée par la barre transversale juste avant la mi-temps. Il est impliqué sur le deuxième but rémois et aussi passeur décisif sur le troisième inscrit par Rémi Oudin. Il ne manquait plus qu'un but pour parachever cette belle prestation.

Soit le nombre de points repris à Brest par les Rémois en l'espace d'une semaine. Après le match nul concédé à domicile face à ces même Brestois, les Rémois ont enchaîné deux succès à Auxerre (2-1) et face à Ajaccio (3-0) pendant que les Bretons s'inclinaient à domicile face à Ajaccio (1-2) et à Strasbourg (1-4). La dynamique est clairement rémoise à 9 journées de la fin du championnat même s'il va falloir attendre le résultat de Lens qui reçoit Sochaux lundi pour savoir qui sera la nouveau leader à l'issue de cette journée.

