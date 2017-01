Bourg-Peronnas - Stade de Reims, le debrief

Retour sur la première défaite des Rémois de l'année 2017 en championnat de Ligue 2 (0-1). Le coup de cœur, le flop, l'homme du match, les notes, le chiffre : tout ce qu'il faut savoir sur ce match

-

Le retour de Julian Jeanvier

Julian Jeanvier n'avait plus joué en Ligue 2 depuis le début du mois de novembre dernier © Maxppp - Archives

Absent des terrains depuis la victoire à Strasbourg début novembre, l’ancien Lillois a retrouvé sa place aux côtés d’Anthony Weber, et il a apporté l’assurance qu’il va falloir à cette défense d’ici la fin de la saison. Reste à retrouver quelques automatismes même s’il n’est pas responsable du mauvais alignement qui a amené le but de Bourg-Peronnas.

-

L’animation offensive défaillante

On peut toujours se consoler en disant que les Rémois des occasions. Mais ne devrions-nous pas appeler plutôt cela des situations à peine dangereuse ? Car mis à part le penalty, l’animation offensive a été d’une pauvreté technique et d’une inefficacité déconcertantes. La pression sur le but adverse est inoffensive et même si le gardien adverse a eu un peu de travaill notamment sur le penalty arrêté, il a passé une soirée tranquille, trop tranquille…

-

-

Selon vous, qui a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face à @FBBP01 ?#FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 14, 2017

Jaba Kankava arrive très largement en tête devant ses trois autres coéquipiers qui ne se partagent que les miettes de ce sondage. De retour dans l'effectif après un coup de moins bien début décembre, le Georgien a montré de bonnes dispositions. A revoir très vite surtout à domicile où il avait été lumineux lors de sa dernière apparition face à Niort, fin novembre.

-

-

-

Il n’a rien à faire, ou presque, comme souvent. Pas de tirs cadrés à gérer, pas d’interventions aériennes aucun arrêt digne de ce nom à effectuer. Sur le but, il livre un duel en un contre un contre le buteur de Bourg-Peronnas Julien Begues. Difficile de lui reprocher de ne pas l’avoir gagné vu comme il a été livré à lui-même sur cette situation, mais force est de reconnaître que s’il l’avait sorti, il aurait été décisif.

-

Repositionné sur le flanc droit de la défense en l’absence d’Hamari Traoré parti à la CAN, l’ancien tourangeau n’était pas vraiment à l’aise. Il a souvent cherché son pied gauche pour centrer mais il n’y est pas vraiment parvenu. Son jeu offensif est bien trop insuffisant et les faiblesses en attaques de l’équipe peuvent aussi se chercher dans le manque d’apport des latéraux. Sur le but encaissé, les seules images disponibles semblent bien confirmer qu’il couvre le buteur de Bourg-Peronnas qui n’était donc pas en position de hors-Jeu.

-

Le capitaine rémois, régulier depuis le début de la saison, n’a pas faillit. Il a été solide sur toutes ses interventions et n’a pas eu grand mal à contenir les quelques offensives burgiennes. En jouant parfois très haut, il a pu s’investir dans certaines relances. Mais il est bien trop seul à ce niveau.

-

Retour gagnant pour Julian Jeanvier. Il a pu reprendre du temps de jeu sur ce match et sa blessure n’est plus qu’un mauvais souvenir. Son association avec Anthony Weber donne des assurances, mais pas suffisamment pour éviter le but.

-

Même si son jeu offensif n’a été que trop peu utilisé, il a tenté de sonner la révolte notamment en fin de rencontre. Il a accéléré et à tenté d’apporter le danger dans la surface adverse et pourquoi pas mettre à profit sa frappe de balle. La volonté était là toujours dans le même style besogneux qui n’apporte pas les solutions au problème offensif rémois.

-

A l’évidence, le volume de eu du Georgien est bien au-dessus de lot, et du lot de l’ensemble de la Ligue 2. Va-t-il partir voir ailleurs au mercato ? Visiblement non et c’est peut être tant mieux. Car s’il arrivait à tirer l’ensemble de l’équipe vers le haut, cela permettrait d’être un peu plus performant. Jaba Kankava a été essentiel dans l’entre jeu. Dommage qu’il est mal négocié une vraie situation de but juste avant la mi-temps. Avec un peu plus de réalisme, il aurait dans ce registre offensif aussi, rendu bien des services à ses attaquants.

-

Il a joué dans son registre. Très solide dans la récupération et moins à l’aise dans la relance. Mais Danilson Da Cruz a fait un bon travail de récupération dans l’entrejeu. Reste que là encore, son jeu ne permet pas par la suite de mettre de la vitesse pour initier des offensives même si pour le coup, il n’est pas vraiment aidé par ses partenaires de l’attaque.

-

Il a traversé ce match dans l’indifférence totale. Du déchet technique, des pertes de balles, aucune action construite digne de ce nom, des mauvais choix. Pour sa 3e titularisation en Ligue 2, Rémi Oudin est passé à côté de son match. A 20 ans, cela lui arrivera encore souvent mais il va devoir corriger beaucoup de choses pour redresser la barre et surtout progresser.

-

Le penalty manqué pèse énormément sur l’issue de ce match. Difficile de le blâmer pour ce qui reste un fait de jeu et seules les discussions de comptoir alimenteront la manière dont il l’a tiré. Mais dans le jeu, Gaëtan Charbonnier n’a pas assez pesé dans ce rôle clé. Il n’a pas apporté le danger et son influence n’est pas assez importante sur ce match.

-

Il provoque le penalty, a tenté des choses sur le flanc gauche, mais les choses ne sont pas souvent abouties. Blessé en fin de première période suite à un tacle très appuyé d’un adversaire, il s’est logiquement éteint dans cette rencontre et a été remplacé par Grégory Berthier à la mi-temps. Ce dernier n’a pas apporté de révolte et n’a pas influer sur le faible jeu offensif de l’équipe.

-

C’est une bonne rentrée de l’Argentin. Il a beaucoup proposé, beaucoup accéléré. Son match est de bonne tenue même si évidemment, il n’a pas marqué. Positionné seul en pointe dans un 4 – 2 – 3 – 1, il aurait certainement été plus à l’aise avec un deuxième attaquant à ses côtés. Une association avec Ibrahima Baldé (celui de Troyes, bien sûr…) se présentera peut-être comme une solution pour la suite… Il a été remplacé à la 60e minute par Grejohn Kyei qui a amené de la puissance sans être efficace.

-

Deux comme le nombre de défaite depuis le début de l'année 2017. Soit le même bilan que la saison dernière lorsque le Stade de Reims s'est incliné à Chambly puis à domicile face à Toulouse. Ce début d'année est catastrophique et la machine a beaucoup de mal à se remettre en route, de quoi mettre une énorme pression sur les Rémois qui vont devoir reprendre le train de vie à Delaune car tout autre résultat qu'une victoire vendredi face à Valenciennes plongerait tout le club un peu plus dans le doute...

-

-

-