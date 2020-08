Quel adversaire pour le Stade de Reims en Coupe d'Europe ?

La formule

Le Stade de Reims fera son entrée dans la compétition au 2e tour de qualification le 17 septembre et concernera 94 équipes soit, 47 matches. Il y aura ensuite le 3e tour de qualification avec 72 matches. Une partie des équipes battues au tour préliminaires de la Ligue des Champions seront reversées, mais elles s'affronteront entre elles dans ce que l'on appelle la "voie des Champions". Le Stade de Reims disputera les qualifications dans la "voie de la Ligue" face à des clubs qui n'ont pas été champions dans leurs pays. Enfin, le barrage concernera lui 42 équipes et offrira 21 tickets pour la phase de poule de la Ligue Europa. Ces 3 tours se disputeront sur un match unique sur le terrain du 1er club désigné (voir plus bas). La suite : une phase avec 12 groupes de 4 équipes qui s’affronteront en match Aller-Retour. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les 16e de finale. Il y aura ensuite logiquement des 8e, des quarts et des demis avant la finale à Gdansk en Pologne.

Les dates

2e tour de qualification (entrée en lice du Stade de Reims) : Jeudi 17 septembre (Tirage au sort le 31 août)

Jeudi 17 septembre (Tirage au sort le 31 août) 3e tour de qualification : Jeudi 24 septembre (Tirage au sort le 1er septembre)

Jeudi 24 septembre (Tirage au sort le 1er septembre) Barrage : Jeudi 1er octobre (Tirage au sort le 18 septembre)

Jeudi 1er octobre (Tirage au sort le 18 septembre) Phase de poules (6 matches) : du jeudi 22 octobre au jeudi 10 décembre (Tirage au sort le 2 octobre)

du jeudi 22 octobre au jeudi 10 décembre (Tirage au sort le 2 octobre) 16e de finale : 18 et 25 février (Tirage au sort le 14 décembre)

18 et 25 février (Tirage au sort le 14 décembre) 8e de finale : 11 et 18 mars (Tirage au sort le 26 février)

11 et 18 mars (Tirage au sort le 26 février) Quart de finale : 8 et 15 avril (Tirage au sort le 19 mars)

8 et 15 avril (Tirage au sort le 19 mars) Demi-finale : 29 avril et 6 mai (Tirage au sort le 19 mars)

29 avril et 6 mai (Tirage au sort le 19 mars) Finale : Mercredi 26 mai à Gdansk

Le tirage au sort

Le Stade de Reims connaîtra son adversaire pour le 2e tour de qualification le lundi 31 août vers midi à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à Nyon, en Suisse.

Le tirage se compose des 27 équipes débutant la compétition lors de ce tour, dont Reims, et des 47 vainqueurs du 1er tour de qualification (sous réserve de modifications).

Les équipes seront classées selon leur coefficient ou celui de leur nation et réparties en différents chapeaux après le tirage du 1er tour de qualification. Le Stade de Reims sera tête de série lors du 2e tour.

Une boule est tirée dans chaque bol (celui des têtes de série et celui des non têtes de série) et placée dans un grand bol vide au milieu, dans lequel elles sont mélangées.

La première boule tirée au sort désignera le club qui recevra le match du 2e tour.

L'UEFA procédera au tirage au sort du 3e tour de qualification le 1er septembre sans connaître les vainqueurs du 2e tour.

Le Stade de Reims jouera-t-il forcement au Stade Delaune ?

Pas forcement. En raison de la crise du Covid-19 et les restrictions sanitaires selon les pays, même en étant désigné club recevant, le Stade de Reims ne jouerait pas forcement à Delaune. Explications : si le pays tiré au sort comme adversaire des Rémois à Delaune n'a pas le droit de venir en France pour des questions sanitaires, ce sera au club rémois de trouver rapidement un terrain de replis dans un pays qui lui, permet de recevoir le club visiteur. Et donc d'organiser un match sur terrain neutre. Si le Stade de Reims ne trouve pas de terrain de replis, il aura match perdu ! Et cela marche dans l'autre sens à savoir si le Stade de Reims doit se déplacer dans un pays où la France n'a pas le droit d'aller pour des raisons sanitaires, le pays hôtes doit trouver un terrain de replis dans un autre pays. A défaut, le Stade de Reims sera qualifié pour le tour suivant...sans jouer.

Les matches à huis clos ?

L'UEFA a débuté cette campagne de tours de qualification à huis clos. Mais cela pourrait évoluer d'ici la fin du moise de septembre.

Quel adversaire pour le Stade de Reims ?

Le Stade de Reims devrait bénéficier du statut de tête de série lors de ce 2e tour de qualification. Du coup, il sera en quelque sorte "protégé" pour affronter une équipe d'une fédération supposée moins forte. Voici les club potentiels que le Stade de Reims pourrait affronter (sous réserves de modification de l'UEFA et dans l'attente des dernières homologations) :