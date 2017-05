Stade de Reims | David Guion en marche pour remplacer Michel Der Zakarian

Alors que l'officialisation du départ de l'entraineur rémois à Montpellier devrait intervenir le week-end prochain, le club s'active pour lui trouver un remplaçant. Le directeur du centre de formation est en bonne place pour lui succéder.

Comme France Bleu Champagne-Ardenne le révélait le 23 avril dernier, Michel Der Zakarian, va quitter le Stade de Reims pour rejoindre le club de Ligue 1 de Montpellier-Hérault. L'entraîneur rémois est tombé d'accord pour un contrat de 3 ans en faveur du club Héraultais dans lequel il a déjà été entraîneur de l'équipe réserve (1999-2000 et 2001-2006) mais aussi joueur entre 1988 et 1997. Michel Der Zakarian est toujours engagé contractuellement pour une saison, aussi, le club Héraultais dirigé par la famille Nicollin a pris contact avec le Stade de Reims pour manifester son intérêt et entamer une négociation. Mais les différentes parties ont convenu de ne pas se hater, partant du principe que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 n'étaient pas encore terminés. Si Montpellier sera en déplacement à Angers samedi dans un match sans enjeu, le Stade de Reims aura un rôle d'arbitre à jouer dans sa rencontre face à Amiens ce vendredi, les Picards jouant leur accession en Ligue 1 en cas de victoire face aux Rémois. Mardi matin, l'entraîneur rémois a annoncé à ses joueurs et à son staff que son départ était envisagé afin de ne pas entretenir le trouble sur son avenir mais il leur a demandé de rester concentré sur ce match face à Amiens.

Début des négociations ce week-end

A partir de samedi donc, les négociations pourront débuter. Le Stade de Reims ne s'opposera pas au départ de Michel Der Zakarian, répondant ainsi à sa volonté. Mais cela ne se fera pas gratuitement. Une négociation va s'engager pour la rupture du contrat. La somme de 250 000 euros à payer par le club Héraultais (et annoncée ici ou là) est farfelue. Aucun montant n'a encore été évoqué. En mai 2014, Hubert Fournier, à qui il restait deux années de contrat, avait été courtisé par l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs avaient alors négocié une somme mais surtout le départ de Michel Audrain, l'adjoint d'Hubert Fournier, qui avait accompagné l'entraîneur rémois à Lyon. Cela pourrait s'articuler selon le même montage même si l'avenir des deux adjoints, Franck Rizzeto et Jérôme Monnier, n'est pas tranché. Sachant enfin que Montpellier aura également son mot à dire sur un tel montage.

David Guion, le changement dans la continuité

Ce départ officialisé le week-end prochain, il s'agira de trouver un remplaçant à Michel Der Zakarian. Les "fuites" autour de son départ ont évidemment attisé l'intérêt des agents qui ont déjà proposé des noms aux dirigeants rémois. Mais ces derniers pourraient ne pas aller chercher bien loin pour trouver un nouvel entraîneur. Le directeur du centre de formation, David GUION (49 ans) est une piste très sérieuse. Il présente toutes les garanties et son profil pourrait satisfaire les dirigeants rémois pour mener un projet de construction à moyen terme. Ancien entraîneur de Chambéry (CFA 2, entre 2010 et 2011) puis de Cannes (2011-2012) David Guion est arrivé au club en 2012. Avec un bilan spectaculaire : une finale de la Coupe Gambardella au Stade de France en 2014 (perdue 2 à 0 face à Auxerre), un titre de champion de France U19 en 2015 (une catégorie U19 entraînée par Franck Chalençon) et aussi, une accession de l'équipe réserve de Division Honneur jusqu'en CFA (l'équivalent du 4e echelon du football français). Il a également assuré l'intérim de l'équipe de Ligue 1 en perdition la saison dernière en succédant à Olivier GUEGAN à trois matches de la fin. Il est évidemment très difficile à juger sur cette courte expérience, même si on retiendra le dernier succès en Ligue 1 du Stade de Reims face à Lyon (4 à 1).

Aucun choix avant la semaine prochaine

David Guion présente un profil intéressant dans la mesure où il connaît parfaitement les jeunes joueurs du club qu'il a formé (Rémi Oudin, Grejohn Kyei, Jordy Siebatcheu, Virgile Piechocky, Lenny Vallier, Nicolas Lemaître). Il a aussi montré des assurances sur sa capacité à encadrer les joueurs plus expérimentés comme il l'a fait par exemple avec Gaëtan Charbonnier, Atila Turan ou Gregory Bourillon lorsque ces derniers ont évolué en réserve car plus retenus dans le groupe de l'équipe première. Rien ne devrait donc bouger d'ici ce week-end en attendant l'annonce officielle du départ de Michel Der Zakarian. D'autres pistes pourraient également être étudiées. Mais si le consensus se fait autour de David Guion, alors les choses pourrait s'accélérer avec la nomination du nouvel entraîneur dès la semaine prochaine.