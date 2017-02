Stade de Reims - FC Sochaux-Montbeliard, le debrief

Retour sur la défaite des Rémois (0-1) à Delaune face aux Doubistes avec le top, le flop, votre homme du match, le résumé video et les notes des joueurs de cette rencontre.

Le soutien du public

Décrié par l'entraîneur Michel Der Zakarian avant la rencontre, on ne peut pas dire que le public n'est pas répondu présent. Malgré la prestation et bien sûr la défaite, le soutien était bien réel en fin de première mi-temps et surtout en deuxième période. Ils ont poussé et y ont cru lorsque les joueurs les ont emmené avec eux pour essayer d'égaliser. Evidemment, les sifflets à la mi-temps et en fin de match sont venus clore ce soutien populaire, ce qui est assez logique et en rapport avec la déception générale.

La première période de la rencontre...

C'est de loin la pire mi-temps réalisée par les Rémois à domicile. Un manque d'engagement, de combativité, de solidité dans les duels. une apathie générale et un déchet technique déconcertant. De quoi remettre en confiance une équipe sochalienne en plein doute qui restait sur une série de un nul et quatre défaites et qui n'en demandait pas tant. Depuis trois matches à Delaune, Reims n'arrive pas à prendre les rennes dans ses rencontres et les résultats négatifs en découlent. A l'issue de la rencontre, le capitaine Anthony Weber ne se l'expliquait pas d'autant plus que selon lui, les coaches et les joueurs se sont dit pendant trois jours que cette entame de match sera déterminante. En vain... Prochain essai le 27 février : face au leader Brest...

Abandonné sur le but, Nicolas Lemaître a été très serein pendant cette rencontre, ce qui était loin d'être le cas de ses défenseurs (voir plus bas). Le jeune gardien rémois a été décisif en deuxième période en réalisant une belle sortie devant Honorat et en claquant un ballon au dessus de sa barre transversale. Il a vite relancé, et n'a pas hésité a aller livrer des duels dans les airs sur les corners. Sa prestation est très honorable. De quoi rassurer le staff sur sa capacité à garder les buts contre Clermont vendredi prochain en évitant de précipiter le retour de Johan Carrasso. Nicolas Lemaître devrait aussi endosser le rôle de gardien numéro 2 pour pallier la longue absence d'Edouard Mendy et du coup apparaître sur la feuille de match.

Il a eu beaucoup d'activité sur son côté droit, a réussi à gagner de nombreux duels (et à en perdre aussi...) mais sa qualité de centre sur les phases offensives n'est pas suffisante. Il ne créé pas le danger en mettant le ballon dans la surface de réparation. Des centres trop approximatifs où mal maîtrisés. C'est ce qui gâche pour l'instant la vie de Romain Métanire sur le terrain car le potentiel est là, mais il n'est pas exprimé.

Il apporte de la sérénité dans ses placements, dans ses relances, dans ses anticipations. Mais pourquoi autant de fébrilité dans ses relations avec le gardien de but, certe jeune est inexpérimenté ? On a senti Julian Jeanvier beaucoup plus tendu que Nicolas Lemaître à l'image du premier ballon touché par le gardien rémois dans cette partie, une passe en retrait mal dosée de Julian Jeanvier qu'il n'a pas pu contrôler et laissé filer en corner. Pour le reste, Julien Jeanvier a tout de même tenter aussi sur le plan offensif. Il sera important que l'un des meilleurs buteurs du Stade de Reims se remette à marquer des buts...

Même constat que pour Julian Jeanvier : le capitaine rémois a montré de la fébrilité dans son rapport avec le gardien, certainement inconsciente. Reste qu'Anthony Weber a été le seul à vite comprendre en première mi-temps que seuls des longs ballons envoyés au dessus du milieu de terrain pouvaient apporter le danger, à condition qu'ils soient bonifiés par la suite. En première période, c'est celui qui a tenté de bouger les choses en jouant très haut, quitte à prendre des risques défensifs.

Hamari Traoré est un jeune joueur, insouciant, attachant aussi. Mais depuis son retour de la CAN, ce n'est que l'ombre de lui même. Il joue au ballon, seul, et non pas au football, en équipe. Tout ce qu'il a fait n'a rien apporté, aucun poids sur le jeu, aucune inspiration, aucun décalage. Et ce n'est pas une question de positionnement, c'est une question de rendement. Cela n'a pas l'air non plus d'une question physique, mais plus mentale. Son exclusion à l'issue de la rencontre pour un deuxième jaune va peut-être lui permettre de se reconcentrer, de se remobiliser pour mieux revenir contre Brest car son potentiel est réel, mais il traverse un énorme trou d'air.

C'est le joueur le plus technique du Stade de Reims, et sa deuxième période est là pour en attester. Un deuxième acte où il a été plus conquérant, plus accrocheur et a tenté de porter le jeu vers l'avant. Mais il a subit un vrai calvaire en première période. Il est doublement fautif sur le but en rendant un ballon à l'adversaire à 80 mètres des buts de Lemaître, qui a permis une contre-attaque fulgurante. Et si il fait l’effort pour revenir sur Moussa Sao pour l’empêcher de centrer, il s'est fait trop facilement éliminer. Antoine Devaux souffre encore physiquement et ce n'est pas illogique. Mais s'il arrive à retrouver du jus, il pourrait devenir un élément important pour le sprint final. Remplacé par Hugo Rodriguez à la 77e minute.

Danilson Da Cruz était un peu sur courant alternatif. Du bon et du moins bon. Des ballons parfois bien récupérés, mais mal relancés. Et puis il a pris ses responsabilités en adressant une très belle frappe sous la barre, bien repoussée par le gardien sochalien.

La note est peut-être un peu sévère car Rémi Oudin n'a pas vraiment été aidé par ses coéquipiers dans ce match. Peu inspiré en première période comme beaucoup d'autres, il n'a jamais été servi dans de bonnes conditions pour essayer de jouer dans son registre, comme à Ajaccio par exemple où il avait pu tenter des choses. Remplacé par Pablo Chavarria à la 59e minute.

De loin le meilleur Rémois sur la pelouse. Positionné dans l'axe du milieu de terrain où il semble être le plus à l'aise, Grégory Berthier a fait preuve de beaucoup d'initiatives. Il a donné de la vitesse au jeu. A gagné ses duels, il s'est beaucoup investi et a tenté de prendre le jeu à son compte. Il est malheureux sur sa frappe enroulée du pied gauche qui rebondit sur le poteau. Depuis le début de l'année 2017, on sent que le joueur progresse et globalement fait de bonnes prestations.

On a perdu Diego, l'ancien meilleur passeur du championnat. Des pertes de balles inhabituelles, aucun impact dans le couloir et même ses coups de pieds arrêtés sont beaucoup moins bien tirés qu'avant. A l'image d'Hamari Traoré, Diego est en difficulté depuis le début de l'année 2017.

Il a l'une des plus belles occasions du match, juste avant la mi-temps lorsqu'il tacle le ballon en direction des buts de Dido, qui sauve son équipe en réalisant un très belle arrêt sur sa ligne. Pour le reste, il a traversé ce match sans vraiment peser. A l'issue de la rencontre, l'ancien Rémois Cédric Fauré a analysé son jeu au micro de France Bleu-Champagne-Ardenne, trouvant que le jeune attaquant rémois faisait beaucoup trop de courses dans le vide et faisait beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Un bon résumé. Remplacé par Gaëtan Charbonnier à la 67e minute. Une bonne entrée de ce dernier qui a eu une grosse occasion en fin de match.

Comme le nombre de victoire du Stade de Reims depuis le début de la phase retour en 6 matches disputés en championnat, auxquels il faut ajouter l'élimination en COupe de France à Sarreguemines. En ne prenant en compte que ces matches retour, les Rémois sont 15e avec 6 points pris sur 18 possibles. Un rendement bien trop insuffisant pour espérer monter en Ligue 1 à l'issue de la saison.

