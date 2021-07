Le Stade de Reims termine sa préparation par une défaite en Allemagne face à Hoffenheim (1-3)

A Sinsheim (Allemagne), PreZero Arena, Le Stade de Reims s'incline face à Hoffenheim 3 buts à 1 (Mi-temps : 2 - 0)

Excellente Reims : Rajkovic - Doucouré (Locko, 46e), Faes, Abdelhamid (c), Konan (Foket, 59e) - Munetsi (Gravillon, 46e), Cassama (Lopy, 79e), Chavalerin - Kebbal (Kamori Doumbia, 72e), Ekitike (Sierhuis, 46e), Cafaro (Berisha, 72e. Entraîneur : Oscar Garcia

Baumann (c)- Bruun Larsen, Geiger, Stiller, Baumgartner, Rudy, Gacinovic, Vogt, Akpoguma, Bogarde, Rutter. Buts pour Hoffenheim : Rudy (29e), Baumgartner (45e+1), Kramaric (61e)

Rudy (29e), Baumgartner (45e+1), Kramaric (61e) Buts pour Reims : Sierhuis (60e)

Dernier tour de chauffe pour le Stade de Reims, dans des conditions qui seront très certainement proches de celles attendues à Nice dimanche prochain lors de la 1ère journée de Ligue 1. Face à une équipe allemande d'Hoffenheim qui a donné un avant goût de l'opposition que pourrait rencontrer le Stade de Reims sur la Côte d'Azur. Voilà pour le décors. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rémois ont eu du mal face à cette équipe allemande structurée, rigoureuse et déjà bien rodée techniquement. Même si tout n'a pas été parfait, Hoffenheim a été au dessus du Stade de Reims, notamment sur la première période, et le score à la mi-temps de 2 à 0 n'avait rien d'illogique même si les buts encaissés étaient surtout entachés d'erreurs techniques rémoises préjudiciables. La technique justement. C'est bien là que l'on a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail côté rémois. L'entraîneur Oscar Garcia ne s'en cache pas : il ne cesse de répéter qu'il lui faudra 4 ou 5 mois pour arriver à obtenir ce qu'il souhaite faire avec ses joueurs. Incontestablement, il semble savoir où il va, on a pu voir quelques séquences interessantes, quelques mouvements nouveaux. Sa philosophie de jeu, il entend bien l'inculquer mais cela ne se fera pas en quelques semaines. Ce samedi à Sinsheim face à Hoffenheim, tout semblait facile sur le terrain pour les Allemands sur le plan technique, alors que cela paraissait parfois compliqué pour les Rémois. En deuxième période, les Rémois ont été plus ambitieux offensivement après avoir été absents dans ce secteur dans la première partie du match. Avec notamment ce beau mouvement conclu par Kaj Sierhuis qui a emmené le but rémois (60e). Mais même avec 6 changements en une seule séquence et une équipe qui s'est rajeunie au fil de la rencontre (9 remplacements en tout), les Allemands ont continué à montrer leur force.

Cette rencontre en Allemagne va servir, malgré la défaite qui reste toujours anecdotique dans une préparation, surtout quand on perd... Les Rémois sont maintenant fixés sur l'objectif Ligue 1 qui débutera à Nice dimanche. Difficile d'affirmer qu'ils sont prêts, rodés et au maximum de leurs possibilités. On en est encore loin même. L'idée maintenant, sera de continuer à progresser et à se mettre en place sur la fin de l'été, avec forcement le besoin de prendre des points pour ne pas revivre le début d'exercice difficile de la saison dernière.