Stade de Reims | L'entraîneur Oscar Garcia et son adjoint testés positifs au Covid-19

Les deux entraîneurs ont été mis à l'isolement et ne seront pas du déplacement à Lyon ce mercredi, et ils ne devraient pas être présents non plus face à Angers dimanche. Tous les joueurs et autres membres du staff sont négatifs. Le match face à Lyon mercredi aura bien lieu.

La (mauvaise) nouvelle est tombée dans la matinée : deux membres du staff ont été testés positifs au Covid-19 avant le déplacement à Lyon. Il s'agit de l'entraîneur principal, Oscar Garcia, et son adjoint et compatriote espagnol, Ruben Martinez. Ce dernier a eu de légers symptômes qui l'ont conduit à se faire tester. Le test étant revenu positif, l'ensemble du staff a également été testé par sécurité, c'est ainsi qu'Oscar Garcia a lui aussi vu son prélèvement virer positif. Les deux hommes, qui vont bien, ont été placés à l'isolement et vont devoir suivre le protocole classique des personnes positives au Covid 19. Une période de 7 jours qui devrait les éloigner des bancs de touche à Lyon ce mercredi et face à Angers dimanche prochain.

Aucun joueur touché

L'ensemble des joueurs et le reste du staff ont également été testés afin de vite savoir si d'autres membres du groupe sont touchés. Les résultats communiqués ce mardi sont tous négatifs, mais selon toutes vraisemblances, de nouveaux tests sur l'ensemble du groupe seront effectués avant le match de dimanche prochain face à Angers.

Pour rappel, la LFP n'impose plus de tests systématiques avant les matches à condition que les joueurs soient vaccinés. Seul ce type de situation d'un membre de l'équipe ou dans l'entourage proche du club reconnu positif, entraîne une vaste campagne de tests dans le groupe afin de freiner l'éventuelle propagation du virus et éviter un cluster.

En revanche, le protocole sanitaire de la LFP reste très strict si plusieurs joueurs ou membres du staff sont positifs avant un match : un club doit avoir un minimum de 20 joueurs dont un gardien de but faisant parti de la liste officielle de 30 joueurs communiquée en début de saison par le club à la LFP. Si ce n'est pas le cas, le match est reporté et le plus souvent le match qui suit également afin de respecter le délais de 10 jours pour éviter toutes nouvelles contagions.

Oscar Garcia et son adjoint ne seront donc pas sur le banc de touche à Lyon ce mercredi. Ce sont ses autres adjoints, Joao Nuno Fonseca, Sébastien Hamel (entraîneur des gardiens) et Mickaël D'Amore qui seront aux commandes. Même si le technicien espagnol ne manquera pas d'être en liaison directe de son domicile à Reims avec son banc de touche à Lyon...