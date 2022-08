Stade de Reims : le gros coup de colère du président Jean-Pierre Caillot contre l'arbitrage

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Jean-Pierre Caillot, votre club a de nouveau subi des décisions d'arbitrage défavorables...

Je suis ravi de ce qu'a montré notre équipe et je suis surtout frustré et déçu pour nos joueurs, parce que je le répète toutes les semaines, il y a un problème avec l'arbitrage français. Quand j'ai dis à la fin à l'arbitre qu'ils étaient nuls, il l'a noté dans son calepin, donc je serai sûrement suspendu pour cela. Mais c'était je pense la vision des 16.000 personnes qui étaient dans le stade. Ils font erreur sur erreur, ce sont toujours les mauvaises décisions du mauvais côté. Cette expulsion de Dion Lopy, elle fait mal et elle casse le match. Donc il y en a marre (très en colère, ndlr), je sais que les petits clubs doivent descendre cette année, mais il y en a marre. Il faudrait que Monsieur Garibian (directeur technique de l'arbitrage français, ndlr), au lieu d'aller sur les plateaux de télévision et d'expliquer que tout va bien, il faudrait qu'il explique à ses troupes que l'arbitrage, toutes les semaines, sur tous les terrains doit être le même, pour tout le monde. Parce que je suis convaincu que si c'est le Paris Saint-Germain ou Lyon qui a la faute dans la surface, il y a penalty (rapport au contact entre Falorin Balogun et le gardien lyonnais en première mi-temps, ndlr). Et nous, il n'y a pas penalty. Il y a deux semaines, on expulse notre défenseur qui est en milieu de terrain parce qu'il est dernier défenseur. La semaine dernière, à Strasbourg, dans la surface, le défenseur adverse il est pas expulsé, donc ça commence à bien faire. Je ne leur fait pas de procès d'intention, mais au moins que les décisions soient les mêmes partout. Il y en a marre de cet arbitrage français (très en colère, ndlr) !

Avez-vous l'impression d'un arbitrage à deux niveaux ? On peut penser à Maxence Caqueret qui aurait pu prendre un deuxième carton jaune ?

Evidemment, mais c'est comme cela toutes les semaines. (Il insiste). C'est comme cela toutes les semaines, dans tous les sens, sur tous les stades ! Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur. Je suis désolé, mais nos arbitres n'arbitrent pas de la même façon.

Que faut-il faire selon vous ?

Déjà qu'ils se remettent en question, et que leur patron également. Moi je me remets en question depuis vingt ans dans le football. Il aurait intérêt de faire la même chose.