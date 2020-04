Coronavirus| Les 5 raisons de croire à une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football en juin...ou pas

Alors que le football est également plongé dans l'incertitude face à la pandémie de Covid-19, les dirigeants du football français s'activent pour trouver la meilleure sortie de crise possible, avec l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. A la base, terminer les 10 journées de la saison 2019-2020 (plus un match en retard entre Strasbourg et le Paris SG) et disputer les deux finales de Coupe de France et de la Ligue n'est pas une priorité sur le plan sanitaire. Mais comme pour différentes activités en France, l’aspect économique en est lui une, avec pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, de nombreuses pertes à prévoir sur le plan commercial et surtout, les droits TV qui représentent une partie importante voire majoritaire d'au moins 16 des 20 clubs de Ligue 1 et de la quasi-totalité de Ligue 2. C'est cette situation qui impose aujourd'hui d'espérer reprendre la saison, coûte que coûte, pour limiter la casse financière alors que Canal Plus et BeIn Sports, les deux détenteurs de droits en France, ont suspendu leurs versements à la Ligue de Football Professionnel (LFP). Les clubs n'ont donc plus aucune ressource.

Mardi 14 avril, le journal L'Equipe a dévoilé un plan esquissé par la LFP visant à reprendre la saison au plus tard le 17 juin. L'idée est de disputer la fin du championnat a un rythme effréné de 2 matches par semaine pendant 5 semaines, soit un match tous les 3 jours. Avec également les finales de Coupe et les barrages d'accession. En terminant fin juillet, la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient ainsi entamer la saison 2020-2021 fin août, ce scénario idéal limitant considérablement la casse. Mais si la théorie semble pouvoir être mise en application, en pratique, tout ne serait pas si simple. Explications.

Les 5 raisons d'y croire

Le calendrier présenté est - en théorie - cohérent

Même si la cadence parait infernale, force est de reconnaître que le calendrier proposé permet de mener le championnat à terme. Entre le 17 juin et le 25 juillet, les 10 journées restant à disputer sont casées au rythme d'un match tous les trois jours, le mercredi et le samedi y compris le match en retard entre le Racing Club Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France pouvant être programmées fin juillet. Il s'agira ensuite disputer les barrages d'accession à la fin de la période. Ce schéma permettant ensuite de démarrer la saison 2020-2021 le week-end du 22 et 23 août comme cela a été acté par le bureau de la LFP.

Les droits TV assurés

Cette fin de saison marathon aurait aussi le mérite de déclencher les dernières traites des droits TV, payables le 5 avril et le 5 juin, et pour l'instant gelées par les deux diffuseurs, Canal Plus et BeIN Sports. Soit 152 millions d'euros pour l'échéance d'avril et 85 millions d'euros pour celle de juin. Et aussi de déclencher la première traite que doit payer Mediapro (le futur diffuseur) et Canal Plus (qui a racheté une partie des droits à BeIN Sports) au lancement de la prochaine saison, soit le week-end du 22 et 23 août.

Le huis-clos comme doctrine

C'est une certitude, si ce plan de continuité du championnat de Ligue 1 et Ligue 2 se confirme, les matches se disputeront à huis clos avec un minimum de personnes dans le stade pour assurer l'essentiel de l'organisation. C'est la différence entre le spectacle, les festivals et les concerts qui n'ont aucun sens à huis clos, et le sport qui peut être encadré de la sorte. Certainement la raison pour laquelle lundi dernier, dans son allocution, le Président Emmanuel Macron n'a pas spécifié les événements sportifs dans sa liste d’événement ne pouvant accueillir du public avant au moins mi-juillet, afin de laisser une porte ouverte au sport professionnel.

Une continuité entre deux saisons préservée

Ce schéma permet de ne pas se perdre dans un nouveau rythme du championnat. Si certains appellent à revoir la rythmique des saisons de football, en les organisant par exemple sur une année civile à partir du mois de janvier ou février, l'idée est de garder le rythme calendaire actuel. Et si cet enchaînement des deux saisons peut s'effectuer, cet intermède aura finalement été bien maîtrisé puisque la saison 2020-2021, dont le début était initialement prévu le 25 juillet pour la Ligue 2 et le 16 août pour la Ligue 1, n'aura que très peu de retard.

Une équité sportive assurée

Finir la saison, c'est aussi assurer l'équité sportive. Le palmarès et le principe des montées et des descentes seraient pérennisés. Même dans des conditions dégradées, il y aurait 38 matches, des barrages, un champion en Ligue 1 et en Ligue 2 et des places européennes distribuées. Ce qui aurait le mérite d'éviter les casses-têtes inévitables si la saison n'allait pas à son terme.

Les 5 raisons en douter

Un calendrier trop intense pour les joueurs ?

Est-ce bien raisonnable d'imposer aux joueurs de telles cadences ? A savoir jouer tous les 3 jours, pendant 5 semaines, parfois sous une chaleur importante comme c'est souvent le cas en juin et juillet, le tout après 4 semaines de préparation entre la mi-mai et la mi-juin et aussi après 2 mois d'arrêt entre mi-mars et mi-mai. Sur un point de vue de la santé, la question se pose même s'il s'agit de sportifs de haut niveau sous suivi médical permanent. Sachant que si les effectifs de Ligue 1 et Ligue 2 sont composés de 20 à 30 joueurs professionnels, la performance sportive exigera de faire appel à une équipe type, surtout pour les clubs ayant un objectif de maintien par exemple. De telles cadences, surtout après une pause de 2 mois pendant le confinement, seraient inédites.

Une sécurité sanitaire insuffisante ?

Comment appliquer les gestes barrières, la distanciation sociale pour un groupe de sportif de haut-niveau. A commencer par les entraînements. Pourront-ils se faire de manière collective, tous ensemble ? Quid des soins où les kinés et les medecins sont amenés à s'approcher des joueurs ? Tester chaque joueurs pourrait être une solution même si cela ne serait pas en phase avec les projets du gouvernement de tester tous les cas suspects et non toute la population. Mais à quelle fréquence ? Pour bien faire, il faudrait tester les joueurs tous les deux ou trois jours. Impossible. Et aussi que faire si un joueur est testé positif ? Une mise en quarantaine du ou des joueurs seraient imposée et les adversaires qu'il a affronté lors d'un match précédent pourrait également être mis à l'écart selon le principe de précaution. Une situation qui mettrait un nouveau coup de frein à la bonne tenue du championnat. Enfin, lors des matches, si la distanciation sociale peut s'organiser au niveau des bancs de touche, reste la question des vestiaires, mais aussi des ramasseurs de balles qui rendent les ballons aux joueurs avec les mains. Si certaines solutions peuvent être envisagées (suppression des petits ramasseurs de balles), d'autres seraient plus complexes à mettre en place.

Des conditions d'organisation des matches et des déplacements compliquées

Même si la situation sanitaire peut avoir sensiblement évoluée à l'approche du 17 juin, date théorique du premier match de la fin de la saison, reste à savoir ce qu'il en sera pour les restaurants, les hôtels, les transports. Et pour organiser un déplacement, les joueurs devront trouver un point de chute avec toujours des risques de diffusion du virus. Quelles seront aussi les capacités de déplacement ? Si les joueurs de Ligue 1 se déplacement généralement en avion privé, c'est beaucoup moins le cas en Ligue 2 pour des questions budgétaires. Les arbitres seraient aussi emmenés à se déplacer, parfois loin. Difficile de désigner des arbitres locaux pour des questions d'impartialité. Enfin, organiser un match, même à huis clos, imposerait de mettre en place une sécurité autour du stade pour éviter les rassemblements de supporters qui, privés de match, pourraient se masser à proximité de l'enceinte sans respecter les règles concernant les regroupements et la distanciation sociale.

Des joueurs pas rassurés

Si l'UNFP (l'Union National des Footballeur professionnels), le syndicat des joueurs, participent aux réflexions autour de la reprise du championnat, les derniers retours semblent inquiéter les joueurs. Le délégué dans le Grand Est et vice-président de l'UNFP, David Terrier, ancien défenseur du FC Metz, de West Ham, Newcastle ou encore de l'OGC Nice, a déclaré sur France Bleu Lorraine qu'il était hors de question de reprendre ainsi le championnat. "On serait pointé du doigt en disant qu'à cause de de l'argent, on est prêt à faire des choses immorales, ne prenant pas en considération les hommes à commencer les spectateurs en raison des huis clos. Est-ce que cela va éviter cette propagation des virus entre joueurs ? Il faudrait faire des tests tout le temps. Imaginez à travers un match de foot, un joueur est contaminée, ça veut dire qu'il faudrait mettre en quarantaine tout un effectif !" a précisé David Terrier tout en reconnaissant la difficulté pour les joueurs de refuser de jouer : "C'est difficile pour eux de dire : nous, on ne veut pas s'exposer ou exposer notre famille, car il y a des droits TV en jeu."

Des supporters frustrés

Un collectif des principaux clubs de supporters des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 a publié en début de semaine une déclaration demandant à ce que le championnat s'arrête et ne se joue pas à huis clos. Cosigné par 45 groupes, ils dénoncent un football «devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l’argent des diffuseurs». Privés de stade en raison du huis-clos, ils se positionnent pour un arrêt de la saison en espérant de meilleures perspectives pour la fin de l'été et un retour hypothétique des supporters et du public dans les stades.