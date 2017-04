Stade de Reims | Michel Der Zakarian vers Montpellier ?

Même s'il lui reste un an de contrat, Michel Der Zakarian pourrait ne pas poursuivre l'aventure rémoise. Au-delà de l’échec qui se profile et une saison qu'il a mal vécu, il s'agirait pour lui de rejoindre un club qui l'a souvent courtisé alors que la place d'entraîneur va se libérer. Explications.

Michel Der Zakarian ne devrait plus être l’entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. C’est en tout cas ce qui est en train de se dessiner selon plusieurs sources. Le technicien rémois devrait rejoindre la Ligue 1 et le Montpellier-Hérault qui est très intéressé par son profil. Ce n’est pas la première fois que la famille Nicollin étudie la piste Michel Der Zakarian mais cette fois-ci, la situation des uns et des autres pourrait permettre de mettre en place ce projet.

D’abord parce que le poste d’entraîneur à Montpellier va devenir vacant. Jean-Louis Gasset actuellement en place dans l’Hérault ne devrait pas poursuivre. Arrivé fin janvier pour mener une opération maintien après la mise à l’écart de Frédéric Hantz, Jean-Louis Gasset reste attaché au destin de Laurent Blanc auprès de qui il a toujours été un fidèle adjoint que ce soit à Bordeaux et au Paris Saint-Germain. Laurent Blanc étant pressenti pour reprendre un club à l’étranger, probablement en Espagne ou en Angleterre, ce sera avec son ancien adjoint. Par ailleurs, Jean-Louis Gasset ne serait pas prêt à rempiler pour raisons personnelles. Pour anticiper ce départ, Montpellier aurait placé Michel Der Zakarian en bonne place dans sa liste d’entraîneurs potentiels.

Michel Der Zakarian : "Je ferai le bilan avec ma direction..."

Du côté de Michel Der Zakarian, cette saison a été compliquée. Il a affirmé mercredi dernier en conférence de presse qu’il ferait le point sur la saison avec ses dirigeants, « Le bilan, on le fera à la fin de la saison, et je ne le ferai pas devant vous, mais à ma direction, et je leur dirai les choses comme je le pense, en interne mais ce n'est pas à vous [NDLR : les journalistes] que je vais parler de çà… » a précisé l’entraîneur rémois. Ce dernier semble clairement agacé par la manière dont se sont déroulées les choses cette saison. Depuis la débâcle 5 à 2 à Laval, il n'est pas tendre avec ses joueurs, ses cadres, de l'état d’esprit du groupe, tout en endossant dans son discours la responsabilité de l’échec qui se dessine. Mais il ne s’est jamais caché dans ses déclarations - mais aussi en coulisses - de sa déception sur la qualité de son groupe. Un effectif qu’il a découvert au fil de la saison, et dont on lui avait vendu des qualités pour le faire venir, qualités qu’il n’a pas retrouvé.

Michel Der Zakarian demeure sous contrat avec le Stade de Reims pour encore un an. Reste à savoir ce que le club rémois décidera. A priori, il ne le retiendra pas comme ce fut le cas pour Hubert Fournier en 2014 lorsque ce dernier est parti à Lyon. Une transaction ou un arrangement avec le club de Montpellier ne seront pas un obstacle. Mais pour l’instant, le club n’évoque pas le sujet en attendant que les choses soient définitivement entendues pour la montée.

Jean-Pierre Bernès, agent de Laurent Blanc et... Michel Der Zakarian

Même chose à Montpellier qui doit encore grappiller quelques points pour assurer son maintien en Ligue 1. Reims saura très vite s’il est encore raisonnable (ou en tout cas possible...) de croire à un hypothétique exploit d’accrocher une place de barragiste. Une fois que les destins des deux clubs seront scellés pour cette saison, les contacts devraient se préciser avec un homme qui va jouer un rôle important dans les négociations : Jean-Pierre Bernès. Ce dernier - proche de Gasset - est l’agent de Laurent Blanc mais aussi de Michel Der Zakarian.