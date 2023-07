Stade de Reims | Nicolas Still : « Avec Will, on a une approche du football qui est assez similaire »

Les traits sont assez similaires, la couleur de cheveux également. Nicolas Still n’est pas le clone de Will Still, mais à 26 ans, il dégage le même attachement et la même sympathie que son grand frère. Nicolas arrive dans le staff du Stade de Reims pour apporter ses qualités, reconnues en Belgique. Très actif lors des séances d’entraînement et d’échauffement, il emmène également des compétences dans l’analyse video. Tout comme Will, il est tombé dans la marmite du football quand il était petit. Et il affiche de grandes ambitions pour le club rémois. Avec deux Still et un staff soudé autour d’Alberto Escobar, Thomas Trochu et toute la cellule de la performance dirigée par Nicolas Bouriette, le Stade de Reims s’est donné les moyens de ses ambitions.

ⓘ Publicité

Comment se passe votre arrivée à Reims, votre intégration à l’équipe et au staff ?

Très bien. C'est très agréable d'intégrer un staff qui est jeune et qui met une bonne ambiance, avec des conditions de travail optimales. Le fait de partir en stage en Espagne assez rapidement, ça permet une intégration de tout le monde, pas que des nouveaux membres du staff, pour les joueurs aussi et justement, on a des nouveaux joueurs et plus tôt on a tout le monde, au mieux on peut se préparer. De ce point de vue-là, tout est en place et les conditions ici en Espagne sont impeccables pour bien entamer la saison.

Parlez-nous de votre venue au Stade de Reims. Comment cela s'est décidé de rejoindre votre frère Will au club ?

C'est une bonne question. Ce n'était pas prévu étant donné que moi, j'étais occupé en Belgique au club d’Eupen. Et puis en fin de saison, mon contrat se terminait et je n'avais jamais travaillé avec Will avant. J'avais toujours travaillé avec mon autre frère du coup. Et donc l'opportunité s'est présentée. J'ai rencontré le club qui a été très ouvert et très chaleureux dans l’approche avec moi. Donc ça, ça fait du bien, c'est flatteur. Et du coup, l'intérêt était là. Et pour moi aussi, c'est un vrai challenge de sortir de la Belgique que je connais très, très bien et de venir découvrir la Ligue 1 qui est un championnat au niveau au-dessus. C'est un beau challenge en perspective. Donc non, ce n’était vraiment pas prévu mais ça s'est bien mis et au final, ça coulait un peu de source de venir rejoindre ce projet.

Quel est votre rôle exact au sein du staff ?

Alors je suis entraîneur adjoint. On est plusieurs en collaboration avec Samba (Diawara), Peli (Alberto Escobar) et Thomas (Trochu), l'entraîneur des gardiens. Et puis on a vraiment un staff qui est assez étoffé et qui est assez complet aussi. On a tous des rôles assez précis. Par exemple, je suis assez actif sur le terrain, mais j'ai aussi un rôle d'analyste. C'est un peu : comment être homogène dans le staff et comment bien utiliser tout le monde. Donc c'est sûr que c'est un petit peu un challenge quand on apprend à connaître tout le monde. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de qualités. La semaine en Espagne permet de découvrir un peu tout le monde et de trouver justement ces automatismes aussi dans le staff. Donc voilà, mais principalement mon rôle est entraîneur adjoint avec ce côté analyste aussi pour compléter.

Vous avez déjà travaillé avec votre autre frère, mais pas Will. Est-ce différent ?

Oui, c'est complètement différent (rires)…. Ils ont deux personnalités bien différentes. Je pense que tout le monde a pu découvrir Will la saison passée, mais ça se passe très bien. J'étais très content de travailler avec l’autre frère, on a une manière de voir les choses du coup qui est assez similaire parce qu'on a travaillé longtemps ensemble. Et donc ici, pour moi, il faut s'adapter. C'est une autre manière de voir les choses, une autre approche, une autre manière de parler aussi. Donc voilà, c'est bien, ça permet de voir d'autres choses, d'apprendre d'une autre manière.

Vous voyez le foot de la même manière que Will ?

Oui, je pense. Mais comme deux personnes qui parlent de foot, on aura toujours des avis différents, ça c'est sûr. Et c'est ce qui fait aussi la force d'un staff. Parce que sinon, une seule personne serait assez pour tout gérer. Donc je crois que c'est nécessaire à un moment donné de voir les choses un peu différemment, d'avoir son avis sur les choses et de savoir à quel moment on les donne. Mais de manière générale, c'est sûr, on a une approche, en tout cas du foot, qui est assez similaire.

Quel regard portez-vous sur ce qu’a fait Will la saison dernière au Stade de Reims ?

Si on est honnête, ce qui a été fait ici était vraiment d'un très haut niveau. Il y a de l'admiration, c'est sûr. Une fierté aussi, de Will mon frère. Quand on accomplit des choses dans le football, il faut à un moment aussi voir les choses comme elles sont et être capable d'être fiers de ce qu'on fait, et de ce que faisait Will la saison passée. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant on a une nouvelle saison. On va pouvoir refaire des choses tout aussi bien que ce qui a été fait la saison passée et c'est vraiment de bon augure pour la suite.

En quoi le football français est différent de ce que vous avez connu en Belgique ?

En quoi est-il différent ? Je pense que la manière la plus simple de le dire, c'est que c'est plus grand, tout est plus grand. Les infrastructures des clubs et les moyens des clubs sont plus grands. En terme de qualité de joueurs, on sait que par exemple, quand on est en Belgique, on tend vers la Ligue 1. C'est un pas en avant pour les joueurs d’aller en Ligue 1 et pour le staff, c'est la même chose du coup. Donc oui, de manière générale, c'est un peu plus professionnel. On a vraiment tout ce qu'il faut ici pour bien travailler et du coup, ça attire de bons joueurs. Donc c'est un vrai plaisir d'être sur le terrain, avec de la qualité en plus, avec des bons terrains. C’est très plaisant.

Le Stade de Reims souhaite franchir un cap cette saison. Votre frère Will a affiché beaucoup d’ambitions pour que l’équipe et le club aillent plus haut. C’est aussi pour vous une ambition avec le staff d’aller voir plus haut ?

C'est la base de pourquoi on se lève le matin, on veut donner la meilleure qualité de travail qu'on peut, car c'est dans l'objectif de tendre vers de bons résultats, gagner des matches. Être ambitieux, oui, c'est très bien, mais ça passe par le quotidien, par ce travail acharné du quotidien. Donc c'est comme cette bonne phrase qu’on utilise souvent « prendre match par match », ben c'est le cas à 100 % . Là, on est déjà en train de préparer le premier à Marseille et on sait qu'après ça, il y aura de nombreux autres challenges. Donc oui, être ambitieux, c'est la base de pourquoi on fait notre métier.