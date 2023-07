Stade de Reims | Oumar Diakité « Balogun, c’est Balogun. Moi, j’ai mes propres qualités »

Oumar Diakité n’a pas manqué son arrivée au Stade de Reims. Le jeune attaquant ivoirien, âgé de 19 ans, a déjà inscrit 5 buts lors des 4 premiers matches de préparation. Une entrée en matière plutôt réussie pour celui qui doit faire oublier Folarin Balogun et ses 21 buts inscrits la saison dernière. Mais Oumar Diakité, respectueux de la performance de Balogun à Reims, ne se met pas de pression pour autant et ne veut surtout pas vivre dans la comparaison avec le jeune attaquant anglais. Il vient ici pour découvrir la Ligue 1, franchir un cap dans sa carrière. Et le jeune Ivoirien a tout pour séduire les supporters rémois.

Pourquoi avez-vous fait le choix de signer au Stade de Reims ?

Le Stade de Reims est connu pour être un club qui donne sa chance aux jeunes joueurs. On l’a vu ces dernières années, il y a plein de jeunes qui ont pu s’exprimer comme Hugo Ekitiké ou la saison dernière Folarin Balogun. Donc, quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité. Je me suis dit que je pouvais suivre les traces de ces jeunes joueurs que je viens de citer.

Est-ce que vous vivez cela comme une progression dans votre carrière ?

Oui parce que déjà être en Ligue 1 c’est quelque chose de grand. La Ligue 1 par rapport à la ligue autrichienne (NDLR : Il évoluait la saison dernière au RB Salzbourg avec l’équipe réserve en Ligue 2 du FC Liefering) ce n’est pas la même chose. Donc oui, je vis cela comme une progression. Depuis mon arrivée, les choses se passent bien et si j’arrive à continuer comme cela, je pense que j’aurai un peu plus de temps de jeu que la saison dernière.

Comment s’est passée votre intégration dans le groupe et comment vous a accueilli l’entraîneur Will Still ?

Très bien ! Le coach Will vous le connaissez bien je pense. C’est un coach très ouvert, très sympathique. Quand il s’agit de bosser, il tape fort et quand il s’agit de rigoler, il rigole aussi… Donc tout s’est bien passé. Il y a pas mal de jeunes joueurs dans le vestiaire qui m’ont bien accueilli. Et puis il y a mon compatriote Emmanuel Agbadou, on se connaissait déjà. Beaucoup de joueurs africains, plein de jeunes, des plus anciens, c’est un bon mélange donc mon intégration s’est très bien passée.

Cela s’est d’autant bien passé que vous avez déjà trouvé vos marques. Cinq buts inscrits lors des quatre premiers matches de préparation. C’est bon pour la confiance ?

C’est très important pour la confiance mais il ne faut pas s’enflammer. Ce ne sont que des matches de préparation. Mais j’essaye de prendre un maximum de confiance en attendant le championnat parce que c’est là le plus important.

Il n’y a pas de minimum et de maximum, moi je fonce !

Quelles sont les caractéristiques de votre jeu ?

Beaucoup de puissance et de percussion, avec aussi de la technique. J’aime marquer des buts. Et j’essaye d’avoir un bon jeu des deux pieds mais aussi de la tête

Vous évoquiez Folarin Balogun. Est-ce que vous avez l’impression que vous êtes attendu pour le remplacer ?

C’est vrai que la saison dernière, Balogun a mis la barre très haut. Il a fait une très bonne saison mais Balogun, c’est Balogun. Il a ses qualités mais moi je suis Oumar Diakité, et j’ai mes qualités à moi. Donc c’est difficile d’enlever ce truc-là de la tête des gens qui disent que je suis le prochain Balogun, le remplaçant de Balogun… Moi je fais mon chemin à moi petit à petit et on verra bien ce que la va donner.

Vous êtes-vous fixé un objectif de buts cette saison ?

Il n’y a pas de limites. On essaiera de prendre tout ce qu’on peut prendre et je vais essayer de mettre un maximum de buts. Il n’y a pas de minimum et de maximum, moi je fonce ! Et on fera le bilan à la fin de la saison.

Avec une envie aussi de découvrir les supporters à Reims…

Oui pour aller célébrer avec eux. Là pour les matches amicaux, cela fait plaisir de marquer, mais il n’y a pas cette saveur qu’il y a dans un stade. Donc j’ai hâte de retrouver le public et les supporters au Stade Delaune et célébrer avec eux le maximum de buts.