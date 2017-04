Stade de Reims - RC Strasbourg, le debrief

Retour sur le match nul (1-1) du Stade de Reims face à Strasbourg avec les notes, le top, le flop, le résumé video et votre homme du match.

-

Les animations autour du stade

📸 #PeintureFraîche : plus de convivialité et des rappels à l'histoire du #SDR dans les coursives de la tribune Batteux #TribuSDR pic.twitter.com/UIQyReKrmK — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 9, 2017

Un barbecue géant, des animations dans la tribune Batteux avec des babyfoot et autres attractions. On ne peut pas dire que le club rémois n'essaye pas d'animer son stade pour attirer le public autour du match. Les plus médisants diront que le spectacle doit avant tout être sur le terrain mais en marge du jeu et des résultats de l'équipe, Delaune doit être un lieu accueillant et attirant. D'autres projets sont en route même si cela restera dépendant d'une montée en Ligue 1 ou d'une deuxième saison en Ligue 2.

-

Le public rémois, absent et muet...

Non, nous sommes bien à Reims samedi après-midi au Stade Delaune après l'égalisation des Alsaciens. © Maxppp - maxppp

C'est un énième coup de gueule contre un public rémois inexistant. Les quelques 1000 supporters strasbourgois se sont régalés. Ils ont fait du bruit, beaucoup trop de bruit, presque jamais couvert par le public rémois. Seuls les Ultrems et la tribune Jonquet ont essayé d’exister. Mais le maigre public rémois n'est pas un public de football. Aucune réaction, beaucoup d'apathie et pas de soutien quand l'équipe est en difficulté. Evidemment, les joueurs se doivent d'aller le chercher en essayant d'assurer le spectacle, mais le football n'est pas qu'un spectacle et les "Fans" encouragent en toutes circonstances. Au de la de l'affluence très décevante (moins de 12 000 spectateurs dont 1000 strasbourgeois), le soutien populaire n'est pas digne d'une équipe qui aspire à retrouver la Ligue 1.

-

-

Selon-vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face à @RCSA ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 8, 2017

-

-

-

Il a été fébrile en première mi-temps dans sa surface de réparation qu'il n'a pas réussi à dominer. Trop reculé sur sa ligne, il n'a pas réussi à s'imposer dans les airs sur les corners même si sur le but, il n'était pas possible de sortir avant vu la manière dont le corner était tiré. Mais force est de reconnaître qu'en deuxième période, il fait un arrêt important sur un tir de Dimitri Liénard qui aurait pu permettre à Strasbourg de prendre l’avantage au score.

-

Un peu moins de rendement que d’habitude même s'il a essayé et a tout de même était très sérieux. Mais le jeu a penché clairement à gauche en première mi-temps, sur le côté de Diego et souvent Oudin qui dédoublait. Romain Métanire et présent sur le penalty repoussé par la transversale, mais il voit sa reprise repoussée par le gardien alsacien.

-

Il a du beaucoup s'employer dans les duels aériens et répondre à l'engagement physique des Strasbourgeois. Il n'a pas été en situation de marquer sur les coups de pieds arrêtés, ce qu'il réussissait en début de saison, avant sa blessure. Il a été solide et n'a pas permis aux Strasbourgeois de le déborder.

-

Un match solide du capitaine rémois, sans déchet ce qui n'a pas été le cas de tous les joueurs face à Strasbourg. Il n'a pas réussi à sonner la révolte mais il a assuré les bases arrières avec Jeanvier ce qui n'a pas permis aux Strasbourgeois d'être dangereux.

-

Comme au Havre, il est fautif sur le but. Un mauvais marquage sur corner et Felipe Saad qui a le loisir d'ajuster tranquillement sa tête imparable pour le gardien rémois. C'est le même style de but que celui encaissé au Havre et une nouvelle fois, c'est une erreur de marquage qui coûte très cher. Remplacé par Grégory Berthier à la 79e minute.

-

Beaucoup d'activité, de changement d'aile, de permutation, d'impact aussi mais très peu de poids dans le jeu. On le sent parfois un peu perdu sur le terrain, dans des zones où il ne doit pas forcement se trouver et dès fois il peut se gêner avec ses coéquipiers. Son rendement est très problématique mais c'est aussi peut-être dû à son positionnement.

-

Il a été moins productif que lors de ses dernières sorties et c'est peut-être aussi du à la manière dont les Strasbourgeois l'ont empêché de jouer. Les adversaires rémois savent bien que l'animation en milieu de terrain vient de lui, et il n'a jamais eu d'espaces pour faire parler son jeu. Il a beaucoup couru et à d’ailleurs terminé le match très fatigué. Sans un bon Kankava, en difficulté dans ce match fermé, la tâche est encore plus grande. Avec en plus, beaucoup de déchet technique inhabituel.

-

Les deux font la paire, et comme Jabal Kankava, il a été empêché de jouer par le bloc assez bas des Alsaciens et n'a pas réussi à trouver la clé. Son rendement était insuffisant pour prendre la mesure de ce milieu de terrain ou Ahoulou et Grimm leur ont imposé un défi physique qu'il n'a pas réussi à contourner par la technique.

-

Le jeu a penché sur son côté en première mi-temps mais le Brésilien n'a pas réussi à bonifier les ballon et à se montrer dangereux et percutant comme il avait pu le faire face au Havre la semaine dernière. Il n'a pas réussi à gagné ses duels aériens face aux défenseurs strasbourgeois qui l'ont bien contenu.

-

C'est certainement le meilleur joueur rémois du match. Très percutant en première période, il a beaucoup tenté sur les ailes, on le sentait très à l'aise et conquérant. Son but est plein d’opportunisme. Touché à la cheville suite à une intervention très dure d'un joueur strasbourgeois, il a ensuite baissé de rythme et à laissé sa place à Grejohn Kyei à la 64e minute, très malheureux sur le penalty manqué dans le temps additionnel.

-

Dans son style de jeu de conservation du ballon, il a proposé un défi physique intéressant aux joueurs strasbourgeois qui ont du s'employer pour bien le contenir. Mais il n'est jamais dans une position idéale pour se créer des occasions de but ce qui est très pénalisant dans ce style de match. Remplacé par Ibrahima Baldé à la 79e minute.

-

Comme le nombre de fois où les Rémois ont touché les poteaux et barres transversales depuis le début de la saison. Un manque de réussite et de chance auquel s'ajoute aussi certainement un manque de précision devant le but. En tout cas, avec une telle statistique, on ne peut être qu'inquiet pour la suite, car il faut un peu de chance et des détails plus positifs pour y parvenir.

-

-

-