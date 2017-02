Red Star FC - Stade de Reims, le debrief

Retour sur la première victoire rémois de l'année avec le résumé video, le chiffre, l'homme du match, le flop, le top et bien sûr les notes.

Les supporters rémois

Les Ultrems étaient aussi représentés à Paris lundi soir. © Maxppp - Archives Stade Delaune

Ils étaient à peine une soixantaine mais dans la froideur et le grand vide du Stade Jean-Bouin, les supporters rémois ont donné de la voix et n'ont cessé d'encourager leurs joueurs. Mais les supporters du Red-Star massés derrière un but et pourtant plus nombreux, ont eu parfois du mal à se faire entendre. Un beau soutien des inconditionnels du Stade de Reims qui ont fait le court déplacement à Paris, un jour de semaine. Bravo !

L'inefficacité offensive des attaquants rémois

Certes, ils ont cetet fois-ci inscrit un but, et en plus par un attaquant ! Mais les Rémois ont énormément gâché les grosses opportunités qu'ils se sont créés devant le but. Au moins 4 occasions nettes sont à dénombrer, mais ni Kyei, ni Chavarria, ni Traoré n'ont réussi à mettre l'équipe à l'abri. Les Rémois auraient pu le payer très cher sans une parade décisive du gardien rémois Johann Carrasso. Pablo Chavarria s'est justifié à l'issue de la rencontre (video ci-dessus) et donne rendez-vous pour les prochains matches.

Selon vous, qui a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face au @RedStarFC ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 30, 2017

Comme souvent, le gardien rémois n'a pas eu grand chose à faire mais il a été décisif au moment où les Parisiens ont poussé en milieu de la 2e mi-temps. Une parade parfaite qui a permis de repousser le danger. Pas simple de gérer ce genre de rencontre pour un gardien, mais Johann Carrasso l'a très bien fait.

Son association avec Hamari Traoré est très intéressante même si les deux joueurs doivent maintenant apprendre à se connaître et à jouer ensemble. Romain Metanire a proposé beaucoup d'activité sur son couloir même si offensivement, on en attend plus.

Mise à part une grosse erreur de concentration avec une relance dans l'axe qui aurait pu coûter très cher, Julian Jeanvier s'est montré très solide dans cette défense. Beaucoup de trajectoires coupées et des interventions décisives. Il a été présent offensivement dans le domaine aérien notamment sur les corners, mais il n'a pas encore retrouvé le chemin des filets.

Un match propre, sans faute, sans déchet. Sa complémentarité avec Julian Jeanvier est retrouvée est Anthony Weber rayonne dans son jeu. Il se permet même de défendre très haut pour tenter de mieux relancer à la hauteur de la ligne médiane. A noter sa passe décisive sur le but de Grejohn KYEI.

C'est un bon match de Samuel Bouhours qui a été très solide sur le flanc gauche et a essayé d'être un peu plus pesant sur le plan offensif. Il a été accrocheur, et a gagné beaucoup de duel. Ses prestations sont certainement moins impressionnantes que celles de ses camarades de la défense centrale, mais elles sont tout aussi efficaces.

Tout part de lui, ou presque. Il récupère, il distribue, il varie le jeu et le réoriente. Jaba Kankava est clairement au dessus du lot et il es essentiel en milieu de terrain en effectuant un pressing très haut. Il a pris un carton jaune face au Red Star, son 3e en 10 matches de championnat mais les matches de Coupes de France qu'il faut compter dans le calcul des suspensions, lui permettent d'échapper à une suspension.

Hugo Rodriguez apporte un complément à Jaba Kankava. Il a été très actif au milieu de terrain et s'est beaucoup investi en défense pour contenir le moment ou le Red Star a accéléré en milieu de deuxième période.

Hamari Traoré aime marquer des buts, mais ce n'est pas un buteur. Son énorme occasion en fin de match est là pour le confirmer. Mais il a été très actif sur le plan offensif dans un positionnement qui semble lui convenir, lui qui au Gabon lors de la Coupe d'Afrique des Nations a évolué au poste d'arrière gauche.

Diego a eu du mal à prendre de la vitesse dans son couloir, il a été moins prolifique que d'habitude avec un peu plus de déchet au moment d'apporter offensivement. Remplacé par Rémi Oudin à la 81e minute.

Il marque le seul but du match, il a donc était décisif. Un but plein d'opportunisme et de malice alors qu'il était dos au but. Pour le reste, il aurait pu définitivement mettre à l'abris son équipe s'il avait réussi a inscrire un deuxième but juste avant la mi-temps. Remplacé par Gaëtan Charbonnier à la 69e minute.

Même si dans ses déplacement et sa conservation du ballon, il pèse beaucoup sur le jeu, Pablo Chavarria a beaucoup trop gâché de vraies situations de but. Trois situations très franches dont un face à face perdu devant le gardien parisien. Se créer de telles occasions est évidemment très bien. Les mettre au fond serait mieux...Remplacé par Danilson Da Cruz à la 86e minute.

