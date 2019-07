Stade de Reims : reprise de l'entraînement avec beaucoup d'absents

Reims, France

Les joueurs du stade de Reims se sont retrouvés, lundi, au centre de vie Raymond Kopa de Bétheny pour des examens médicaux et des tests physiques, deux jours avant la reprise effective de l'entraînement. Tout le staff était présent autour de l'entraîneur David Guion ce vendredi matin à l'occasion d'une conférence de presse où chacun a pu répondre aux questions des journalistes. "Après 5 semaines de vacances, on est content de se retrouver. D'autant qu'après une saison pleine, on veut confirmer. On est heureux de cette 8ème place, et heureux de ce final en apothéose où on a battu le Paris-Saint-Germain," déclare d'entrée de jeu David Guion.

Il nous faut garder le même état d'esprit. C'est ce qu'on va s'attacher à faire avec tout mon staff. Il n'y aura plus d'effet de surprises, les autres équipes vont nous attendre. Et après avoir redécouvert la ligue 1, on sait à quoi s'attendre - David Guion

Mais pour cette reprise, l'entraîneur rémois est privé de nombreux joueurs, notamment les six internationaux qui disputent la Coupe d'Afrique des nations en Égypte, à savoir Édouard Mendy (Sénégal), Yunis Abdelhamid (Maroc), Thomas Fontaine (Madagascar), Moussa Doumbia (Mali), Moreto Cassamá (Guinée-Bissau) et la première recrue estivale Marshall Munetsi (Zimbabwe).

"Oui, c'est embêtant de ne pas avoir tout le monde à la reprise. Mais je leur souhaite quand même d'aller le plus loin possible dans la compétition. C'est important pour eux, pour leur carrière, leurs souvenirs et leur épanouissement. Ils auront deux semaines de plus de vacances, cela leur permettra de récupérer au mieux," ajoute David Guion.

Deux blessés fâcheux

Tout n'est pas rose pour cette reprise. Deux joueurs majeurs sont blessés :

- Opéré d'une rupture du ligament croisé du genou, l'international kosovar Arber Zeneli rejoindra le groupe pour poursuivre sa rééducation lors du stage du Touquet.

- Le gardien du Sénégal et du Stade de Reims Edouard Mendy, qui souffre d'une fracture à la main gauche, sera indisponible un mois et sera de retour les terrains le 2 août, une semaine avant la reprise du championnat. "Mais il est passé nous dire bonjour jeudi soir," raconte David Guion, "il a le moral, il est motivé." Mais pas un mot sur les intentions du gardien rémois qui est annoncé sur le départ.

Arber Zeneli s'est gravement blessé lors d'un match international avec le Kossovo. © Maxppp - Nicolas Goisque

Des départs et des arrivées ?

Cette période de préparation va durer 6 semaines avant la reprise du championnat de ligue 1. L'entraîneur David Guion espère compter sur un effectif de 20 joueurs. "Pas d'effectif pléthorique," dit David Guion, "je préfère la qualité à la quantité. C'est ce qui a fait notre force l'année dernière." Mais tous ne sont pas là - au-delà de l'absence des africains et des blessés - une reprise, c'est toujours le grand flou entre les départs et les arrivées. D'autant que depuis quelques semaines, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie !

Entre les rumeurs, le grand bluff des agents, les vrais/faux contacts, il est bien difficile de s'y retrouver. Des médias annoncent que Mathieu Cafaro serait proche de Marseille, que le gardien Edouard Mendy est très convoité ... Cela n'affole pas l'entraîneur rémois !

C'est le jeu. C'est le signe qu'on travaille bien. Après une bonne saison, c'est normal qu'ils soient sollicités, ils sont professionnels, mais c'est aussi valorisant pour le stade de Reims. Mais je voudrais rappeler que le président du club n'a accordé qu'un seul bon de sortie à Rémi Oudin - David Guion

Seul Rémi Oudin, avec ses 10 buts a donc l'autorisation de partir. Tous les autres, malgré des approches d'autres clubs, sont encore sous contrat, et le président Jean-Pierre Caillot rappelait "qu'il n'avait aucune envie de les laisser partir."

Pour le moment, Rémi Oudin est annoncé dans de nombreux clubs. "Mais apparemment les conditions du transfert ne sont pas encore remplies ni pour le joueur, ni pour le stade de Reims" explique David Guion. L'entraîneur préfère se concentrer sur les arrivées, les 3 profils qu'il attend pour son équipe :

- un avant-centre, "j'attends un buteur, un rôle qui est déterminant."

- un ailier, "nous cherchons un joueur de couloir droit, plutôt offensif"

- un arrière droit, "un joueur solide, sur qui ont peut compter"

"Le club continue de travailler sur ces trois profils. Mais j'espère que ces trois joueurs vont nous rejoindre vite. Plus vite, on sera au complet, mieux cela sera pour la cohésion du groupe, les automatismes et les mises en place tactique," explique David Guion. "L'objectif d'une reprise est que les garçons retrouvent des sensations physiques puis qu'on soit opérationnel collectivement. À nous de les mettre dans l'état d'esprit et la mentalité de travail qu'on a installés depuis maintenant deux ans."

Conférence de presse avec tout le staff du stade de Reims © Radio France - Eric Normand

Un gardien plein de promesses

A l'entraînement on a pu voir deux nouveaux gardiens. Le portier serbe Predrag Rajkovic, arrivé pour les 4 prochaines saisons en provenance du Maccabi Tel-Aviv (D1 israélienne), était bien présent, tout comme l'ancien gardien de Troyes (L2) Yehvann Diouf.

Mais évidemment le nouveau gardien, le serbe Predrag Rajkovic était au cœur de nombreuses questions ... On ne sait pas encore s'il sera titulaire ou remplaçant. Cela dépend aussi fortement de l'avenir d'Edouard Mendy, le portier titulaire ces dernières saisons au stade de Reims, qui souhaiterait changer d'air. "Je ne sais pas quelles sont ses intentions," explique Sébastien Hamel, l'entraîneur des gardiens, "il faut lui demander, je ne sais pas où il en est. Mais c'est valorisant pour lui et le club, c'est qu'on fait du bon boulot. Pour le moment, il est toujours au stade de Reims."

Pour le moment, on ne parle pas de concurrence entre les gardiens. "Ce n'est pas le sujet. On travaille, on les remet tous dans le rythme et j'espère retrouver Edouard le plus vite possible dès que sa blessure à la main sera guérie. C'est comme l'an dernier, le schéma se reproduit et on avait bien géré," ajoute Sébastien Hamel.

Predrag Rajkovic, le serbe a signé pour 4 ans au stade de Reims. © Maxppp - Marvin

Le stade de Reims pourra donc compter sur Rajkovic. C'est une belle prise pour le club rémois, "à 23 ans, il était approché par de très nombreux clubs," explique l'entraineur des gardiens, "notre troisième recrue cumule déjà plus de 240 matchs au haut niveau. Et si on arrive à le faire venir, c'est que le club est attractif, qu'on lui a proposé un beau projet, c'est un projet d'avenir pour nous. Du talent, il n'en manque pas!" 11 sélections avec la Serbie, 3 titres nationaux et un titre mondial U20 dont il a été élu meilleur gardien de la compétition.

Le programme de préparation

Cinq matches amicaux sont programmés pendant la préparation jusqu’à la reprise du championnat, le weekend du 10 août à Marseille. Du 15 au 20 juillet, un stage au Touquet est également prévu comme chaque année.

Samedi 13 juillet : Stade de Reims - Lille (18 heures) à Saint-Quentin ; Samedi 20 juillet : Stade de Reims - La Gantoise (17 heures) au Touquet ; Mercredi 24 juillet : Stade de Reims - Metz (18 heures) à Épernay ; Samedi 27 juillet : Dijon - Stade de Reims (18 heures) à Dijon.

On ne sait pas encore quel sera l'adversaire du dernier match amical le 3 août.