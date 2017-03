Stade de Reims - Stade Brestois, le debrief

Retour sur le match nul des Rémois face aux Brestois avec les notes, le chiffre, le résumé video, le top, le flop et votre homme du match.

L'animation offensive rémoise

Il y a deux manières de voir les choses : le manque de réalisme, de réussite mais aussi le gâchis rémois devant les buts et cette réalité que le Stade de Reims n'a pas de buteur décisif. Et puis le fait que les Rémois ont mis un énorme volume du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation pour créer le danger. On peut retenir cette deuxième façon d'analyser la situation. Les Rémois arrivent à se créer des occasions de but et s'ils continuent à le faire lors des 11 derniers matches de championnat, impossible de croire qu'il y aura à chaque fois un gardien en état de grâce, des poteaux qui repousseront les ballons. Il faudra en revanche faire preuve de plus de justesse dans le dernier geste malgré tout.

La blessure de Gaëtan Charbonnier

Gaëtan Charbonnier ne devrait plus porter le maillot du Stade de Reims d'ici la fin de la saison. © Maxppp - Maxppp

Gaëtan Charbonnier a terminé sa saison. Sorti sur blessure en deuxième période, il souffre du genou avec une rupture du ligament. Il ne pourra plus jouer d'ici le mois de mai. En fin de contrat avec le Stade de Reims, peut-être même qu'il en a terminé avec son aventure rémoise. Un cruel coup du sort pour le joueur et l'équipe, d'autant que Gaëtan Charbonnier avait trouvé sa place juste devant Antoine Devaux et Jaba Kankava.

Il a fait le boulot. Pour son retour à la compétition après sa blessure contre Tours, il a été parfait dans ses interventions aériennes et a été décisif sur une frappe forte de Battoccio à raz de terre très délicate à gérer.

Romain Metanire a rayonné sur le flanc droit. Il a mis beaucoup d'engagement, s'est bagarré et a bonifié beaucoup de ballons. Sa qualité de centre était bien meilleure que lors des matches précédents. Il a pris beaucoup de volume dans ce couloir et a bien combiné avec Hamari Traoré.

Le capitaine rémois a été beaucoup plus bousculé que d'habitude. Il est à l'origine de la faute qui a entraîné le penalty même si cette faute aurait du donner un coup franc puisqu'elle était en dehors de la surface de réparation. Pour le reste du match, il a été solide et surtout très concentré avec une animation offensive adverse plus difficile à contenir.

Lui aussi a eu un peu plus de mal face aux Brestois, beaucoup plus bousculé que d'habitude. Mais il a été présent dans la relance et il a même failli donner le but de la gagne en fin de rencontre, mais sa tête a été repoussée par la barre transversale de Johan Hartock.

Quelle déception ! Dans un match où tout le monde a hissé son niveau et même son niveau technique, il a clairement été en dessous. Il a eu énormément de déchets avec des ballons mal contrôlés qui ont fini en touche, des mauvais contrôles et à l'évidence des passes mal maitrisées car il était en retard sur beaucoup de ballons. Si à Clermont, il avait tiré on épingle du jeu, Samuel Bouhours est passé totalement à côté du rendez-vous face au leader.

Il a eu du mal à rentrer dans le match avec un déchet inhabituel de sa part, mais il est clairement monté en puissance dans cette rencontre. Beaucoup de présence dans l'entrejeu et il est à l'origine de l'égalisation avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation, détournée par Jeanvier. Il peut clairement encore mieux faire.

Lui aussi a eu du mal à rentrer dans son match avant de se reprendre et de retrouver cette complémentarité avec Jaba Kankava même si on sent bien qu'Antoine Devaux peut apporter beaucoup plus dans ce type de match.

C'est le meilleur match d'Hamari Traoré en 2017. Depuis son retour de la CAN fin janvier, il n'avait pas été convainquant. Positionné sur le flanc droit devant Métanire, il a été très actif et a parfaitement combiné avec le défenseur, et le danger est souvenu venu de ce côté droit. Il y a fort à parier qu'Hamari Troré retrouve le côté gauche à la place de Samuel Bouhours au prochain match.

Il a eu beaucoup d'activité dans ce match, et c'est celui qui l'a le mieux entamé même si dans ces premières minutes, il était pas très bien entouré pour trouver des solutions. Malheureusement la rencontre s'est mal terminée pour lui avec cette blessure au genou qui va l'éloigner des terrains. Remplacé par Grejohn Kyei à la 66e minute qui s'est procuré une grosse occasion dans la temps additionnel.

Diego a donné le rythme, il a très bien tiré les coups de pied arrêtés qui ont souvent apporté le danger notamment dans cette fin de première mi-temps où les occasions de but se sont multiplier. Ce l'un de ses meilleurs matches en 2017. Remplacé par Grégory Berthier à la 82e minute, ce dernier a lui aussi eu une belle occasion de donner l'avantage à l'équipe.

Il était à l'affut pour inscrire le but de l'égalisation. Pour le reste, il pèse sur le jeu (toujours dos au but) mais il n'apporte pas beaucoup de danger. Il a eu une première grosse occasion d'égaliser en fin de première période mais il a subit le retour miraculeux du gardien. Il n'en reste pas moins le meilleur buteur du Stade de Reims avec 4 buts. Remplacé par Rémi Oudin à la 82e minute qui lui aussi au eu une énorme occasion malheureusement manquée

Comme le nombre de victoires qu'il faudra aller chercher pour espérer monter en Ligue 1. 7 victoires alors qu'il reste 11 matches à disputer. Avec 64 points (si le Stade de Reims arrache ces 7 succès), il apparaît évident que les Rémois seront au pire à la 3e place car si le haut de tableau est serré, tout le monde se rencontre ce qui ne permettra pas à toutes les équipes à la lutte de faire le plein de points. Il reste trois matches dont deux à domicile avant la trêve internationale du mois de mars. Il restera ensuite huit rendez-vous pour le sprint final.

