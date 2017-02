Stade de Reims - Tours FC, le debrief

Retour sur le match nul (1-1) du Stade de Reims face à Tours. Le résumé video, les notes, le top, le flop, la stat et tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre.

On aurait pu dire la pelouse qui reverdit le public courageux pour voir un tel match, l'arbitre qui a été bon... Sérieusement, ce match face à Tours était à désespérer de tout. Les Rémois sont passés à côté de leur match, et du coup, le spectacle était d'une rare tristesse. Cette équipe rémoise n'est pas arrivée à enchaîner et surtout, la pauvreté du jeu proposé, le déchet technique étaient d'un ennuie... Inquiétant aussi même si on sait que cette équipe est capable du pire, certes , mais parfois du meilleur...

Tout...

Absent dans les duels,la combativité, une grosse fragilité défensive et surtout, une vision globale de ce qui allait se passait dès la 3e minute lorsque l'attaquant tourangeaux Cheik Fantamadi Diarra manquait un face à face avec Johann Carrasso. Il es très vite apparu que cette soirée allait être galère et finalement la seule bonne nouvelle est que presque miraculeusement, le Stade de Reims n'est pas perdu car avant d'égaliser, on n'oubliera pas que les Rémois ont subit une grosse occasion avec un ballon repoussée par la barre transversale de Joahnn Carrasso.

Selon vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face au @ToursFC #Fbsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 3, 2017

S'il a su être décisif sur la première frappe de Sacha Clemence en première période, il est évidemment fautif sur le but encaissé. Une autre frappe de Clemence que le gardien rémois a du mal à maîtriser en la repoussant sur la barre transversale. Le ballon revient dans les pieds de Miguel qui la pousse au fond, faute de marquage. Carrasso, qui s'est blessé à la cuisse en fin de match, a été par la sauvé par sa barre transversale. Il ne devrait pas jouer face au Gazelec en raison de sa blessure.

Romain Métanire ne s'est pas entendu dans son couloir avec Hamari Traoré. Ils se sont même souvent marchés dessus. Il a manqué d'initiative dans son jeu offensif, tergiversant au moment de décider de centrer. A l'image de l'équipe, sa prestation n'a pas été suffisante.

Des relances trop approximatives, une entente avec Anthony Weber pas très assurée, et même s'il a eu quelques interventions salvatrices, la prestation de Grégoire Amiot a manqué de sérénité. Pas assez de volume de jeu même si ce rôle d'intérimaire de Julian Jeanvier n'est pas forcement simple à assumer.

On l'a connu meilleur, souvent même, mais à l'évidence, le capitaine rémois ne peut pas s'exprimer de la même manière quand Julian Jeanvier est absent. On sent une moins bonne sérénité avec Grégoire Amiot, ce qui se ressent dans son jeu, devant parfois assumer une couverture de terrain plus importante. Mais au vu de la prestation collective, difficile d'exister individuellement.

Samuel Bouhours avait plutôt bien géré "l'émotion" de jouer face à son ancien club au match aller puisqu'il avait marqué. Mais au match retour, sa prestation a été loin du niveau attendu. Aucun apport offensif et beaucoup de déchet technique dans son jeu qui a permis aux Tourangeaux de se montrer dangereux sur son côté gauche. Sa pire prestation depuis qu'il est arrivé au Stade de Reims.

Il faudra être patient pour retrouver un Hamari Traoré au niveau attendu, comme le contre-coup logique de la Coupe d'Afrique des Nations. Face au Red Star, il s'en été plutôt bien tiré. Mais face à Tours, c'était bien insuffisant. Positionné plus haut sur le terrain, dans un rôle plus offensif, il n'a pas donné satisfaction et a fait beaucoup de mauvais choix, avec du déchet technique et des pertes de balle inhabituelles. Remplacé par Rémy OUDIN à la 59e minute, qui a fait une bonne entrée en jeu même s'il n'a pas été en réussite devant le but.

Hugo Rodriguez a eu énormément de mal à entrer dans ce match. Des ballons rendus dans l'axe à l'adversaire en première mi-temps. Et l'impression de ne pas arriver à bonifier des ballons. Force est de reconnaître qu'il s'est bien repris et a réussi à monter en puissance en fin de match même si à l'image de la prestation collective, cela reste bien insuffisant.

Il a été sur courant alternatif même s'il y a eu plus de bon que de mauvais car au final, c'est le seul joueur qui sort du lot. Beaucoup d'abattage et de combativité au milieu de terrain et c'est le seul joueur qui par ses passes, ses décalages et sa vision du jeu, a permis de mettre un peu de danger dans la partie de terrain adverse. Malheureusement, c'est lui qui fait la faute qui entraîne le coup franc à l'origine du but tourangeau.

Déjà au Red-Star, on était bien loin du Diego rapide, performant, qui pèse sur le jeu. Face à Tours, il n'a rien apporté dans son couloir qu'il n'a d'ailleurs jamais pris, il n'a jamais vraiment apporté le danger sur ses quelques initiatives et même ses coups de pied arrêtés n'ont jamais apporté le danger. Remplacé à la 59e minute par Grégory BERTHIER qui a fait une très bonne rentrée et à mis de la vitesse et du rythme dans le jeu rémois, passeur décisif sur le but de Pablo Chavarria.

Il ne fait pas un si mauvais match. Il a tenté, a mis beaucoup de volume et de physique dans on jeu. Même si les ballons ne sont pas souvent arrivés, il a essayé de peser sur le jeu. Remplacé à la 73e minute par Gaëtan CHARBONNIER qui n'a pas réussi à s'exprimer ni à changer le court des choses.

Il a marqué après avoir beaucoup manqué au Red Star. Pablo Chavarria a repris de la tête un très beau centre de Gregory Berthier ce qui a permis aux Rémois de ne pas perdre cette rencontre. Il a même inscrit un deuxième but dans le temps additionnel logiquement refusé pour une faute préalable de Gaëtan Charbonnier. Reste que la pression offensive est bien insuffisante même si son style de jeu ne permettra jamais de presser haut sur la défense adverse.

Comme le nombre de victoire à domicile depuis le début de l'année 2017 en deux matches disputés. Quand on sait que les Rémois ont construit leur socle de points sur la pelouse de Delaune lors de la phase aller (8 victoires sur 9 matches joués), il y a de quoi s’inquiéter...

