Stade de Reims - Valenciennes FC, le debrief

Retour sur le premier match nul (0-0) de la saison à domicile pour les Rémois vendredi dernier face à Valenciennes lors de la 21e journée de Ligue 2

-

Les débuts de Romain Métanire

Romain Metanire lors de son premier match sous les couleurs rémoises face à Valenciennes. - maxppp

La nouvelle recrue rémoise a réussi ses débuts. Positionné sur le poste d'arrière droit, Romain Metanire a essayé d'apporter, en percutant et en ayant un rendement offensif intéressant. La concurrence avec Hamari Traoré sera évidente même si le Malien pourrait très vite prendre une place de milieu offensif qu'il peut aussi occuper afin de laisser Metanire sur la base arrière. L'inconstance des joueurs de couloir droit en milieu de terrain pourrait le laisser penser. Si le Mali est éliminé de la CAN mercredi soir, cette association pourrait être visible dès le prochain match face au Red Star.

-

L'attitude d'Atila TURAN

Atila Turan ici à l'entraînement. © Maxppp - maxppp

La communication de l'entraîneur rémois a été pour le moins surprenante. Alors qu'aucune question directe sur l'absence d'Atila Turan ne lui était posée à l'issue de la rencontre, Michel Der Zakarian a profité d'une question sur le mercato rémois pour lâcher l'affaire : " On cherche un arrière gauche : Turan ne veut pas jouer... Il n'a pas souhaité être dans le groupe comme remplaçant...Pour le moment, il s'est exclu lui-même." Ce début de semaine devrait permettre de faire le point. Pas sûr en effet que les dirigeants rémois aient prévu d'investir dans ce secteur. Tout dépendra si le franco-Turc arrive a trouver un club dans les 8 jours. Mais le malaise est palpable et même s'il ne s'est pas exprimé sur le sujet, Atila Turan s'est mis à l'écart.

-

-

Selon vous, qui a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face à @VAFC ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 21, 2017

Romain Metanire vous a séduit pour sa première apparition sous les couleurs rémois. Il arrive loin devant Anthony Weber et Diego également cités dans ce sondage twitter.

-

-

-

Comme souvent, il n'a rien eu à faire ou presque. Une prise de balle aérienne sur le seul corner que les Nordistes se sont procurés dans cette rencontre. En revanche, il a été présent sur la seule situation de but à gérer, un duel avec un attaquant valenciennois qui avait auparavant éliminé Julian Jeanvier. Ce duel ressemblait un peu à celui perdu à Bourg-Peronnas, sauf que cette fois-ci, Johan Carrasso l'a remporté et a permis de conserver ce match nul.

-

Débuts réussis pour Romain Metanire qui a très bien tenu son couloir droit, dans un secteur où il faut s'habituer à ses coéquipiers de la ligne défensive, cela n'était pas évident. On a vu un joueur appliqué et soucieux de faire les bons choix. Il est également en forme physiquement, il n'a pas faibli malgré ses montées et ses courses. A revoir très vite.

-

Il s'agissait du deuxième match entier de Julian Jeanvier après sa blessure. Il reprend ses marques et a été présent même si le jeu des Nordistes est assez peu passé dans l'axe, il n'a donc eu que très peu de duels à gérer. Il a eu une occasion de but en première période, une tête qu'il n'a pas réussi à cadrer. Il s'est fait une grosse frayeur en fin de match en perdant ses appuis sur une intervention et en laissant filer un attaquant valenciennois qui heureusement a ensuite perdu son duel face au gardien Johann Carrasso.

-

Rien à signaler pour Anthony Weber. Match solide même si lui aussi n'a été que très peu sollicité dans l'axe. Il a tenté de sonner la révolte en jouant très haut, souvent proche de la ligne médiane pour initier des relances qui malheureusement n'ont pas trouvé de relais en milieu de terrain et en attaque. Il apporte de la sérénité mais va devoir jouer un rôle important en coulisses pour apporter son expérience et son influence dans une équipe en crise de résultats depuis le début de l'année.

-

Il est toujours aussi frustrant de voir un joueur défensif sur un côté qui essaye de peser sur l'attaque comme le font Hamari Traoré ou vendredi dernier Romain Metanire, et en voir un autre très inhibé dans ce secteur. Samuel Bouhours n'apporte pas ce poids sur le flanc et n'a pas eu derrière la qualité de centre qui aurait pu apporter encore plus le danger dans la surface adverse. Il reste cependant très appliqué sur ses tâches défensives et dans ses duels.

-

Beaucoup abattage, de présence physique dans l'entre-jeu. Il tente beaucoup de choses mais son jeu a manqué de verticalité. Mais dans son rôle de récupérateur, il a un gros volume de jeu. Il n'est pas tiré vers le haut par la performance collective insuffisante de l'équipe et il n'arrivera pas tout seul à tirer toute l'équipe vers le haut. Il est évidemment un élément important dans l'équipe, mais encore une fois, il est trop seul.

-

Hugo Rodriguez s'est battu, il a tenté de mettre du rythme, de ressortir des ballons plus ou moins proprement. De trouver des rampes de lancement notamment sur les côtés, mais il n'y est pas parvenu assez souvent pour apporter le danger. Il est complémentaire dans son jeu avec Jaba Kankava mais sans soutien devant pour bonifier leurs ballons, leurs efforts seront vains.

-

Encore une déception mais pour le coup, on a ici un joueur qui n'est pas à l'aise à un poste. Positionné sur le flanc droit alors qu'il est gaucher, Gregory Berthier n'a cessé de chercher son pied gauche pour centrer, pour dribbler ou se recentrer. La qualité de ses quelques centres n'a pas été bonne. Mais c'est une confirmation : les seules bonnes prestations de Grégory Berthier depuis le début de la saison étaient lorsque ce dernier était positionné dans l'axe.

-

La note de 5 est peut-être sévère, mais on attend plus du meilleur passeur de la Ligue 2. Son jeu en percussion, sa qualité de centre doivent sauver l'équipe lorsque celle-ci est en difficulté. Diego a plutôt bien tiré ses coups de pieds arrêtés, mais il n'a pas réussi à faire la différence dans ses accélérations et n'a donc pas pesé sur le jeu dans les quelques attaques placées initiées par les Rémois.

-

Le jeu de Pablo Chavarria a très et trop vite été cadenassé par les Valenciennois. Dos au but, avec une volonté de conserver le ballon pour orienter le jeu, il n'a pas pesé sur la défense valenciennoise. Un jeu trop prévisible et qui n'apporte pas le danger. Dommage car cette association en 4-4-2 pouvait lui donner plus de liberté mais il n'a pas réussi à s'illustrer. Remplacé à la 76e minute par Grejohn Kyei.

-

On espérait revoir le Baldé de Troyes. On a revu le Baldé que l'on n'aime pas. Beaucoup de déchets dans son jeu, des pertes de balles, pas véritablement de poids sur le jeu offensif même si on peut reconnaître qu'il a gagné quelques duels aériens en première période. Dommage car il a eu la plus grosse occasion rémoise du match, une frappe presque a bout portant sortie par un défenseur valenciennois sur sa ligne. Sur cette action, pas grand chose à lui reprocher. Pour le reste, c'est très insuffisant. Remplacé à la 78e minute par Rémi Oudin.

-

Comme le nombre de tirs au but des Rémois dans ce match contre Valenciennes. Quatorze tirs pour seulement deux cadrés. C'est évidemment très insuffisant et cela vient illustrer un peu plus les carences rémoises dans le secteur offensif.

-

-

-