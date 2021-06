DFCO : les réabonnements vont bon train malgré la relégation en Ligue 2

Le DFCO est relégué en Ligue 2, mais une chose est sûre : les supporters ne laissent pas tomber leur club. Depuis l'ouverture de la billetterie en ligne le 31 mai, mais surtout au stade le 7 juin, les responsables voient passer en moyenne 200 adhérents par jour ! Les responsables de la billetterie espère même atteindre les 3.000 adhésions pour la saison prochaine.

A titre de comparaison, la dernière fois que le DFCO était en Ligue 2, le stade ne comptait pas plus de 2.500 adhérents.

Pour les nouvelles adhésions, il faut attendre le 21 juin prochain. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Des supporters au rendez-vous

Malgré une grosse déception à la fin de la saison, les supporters rempilent leurs abonnements. C'est le cas de Michaël, 28 ans et membre des Lingon's Boys. "C'est vrai que la saison dernière était un peu compliquée, avec le huis-clos et surtout pour le club. Mais on revient, on est là, et on va encourager l'équipe, et on espère qu'elle retrouvera le chemin de la Ligue 1" explique-t-il, enthousiaste.

D'ailleurs, alors même qu'il était réticent à se faire vacciner, et il déclare avoir sauté le pas "pour pouvoir continuer à vivre pleinement ses passions". En effet, pour pouvoir assister aux matchs en stade, il faudra désormais avoir fait une vaccination complète (deux doses, ou présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures.

François, lui est supporter du DFCO depuis 20 ans tout juste. Et il retrouve le chemin du stade avec plaisir. "A la maison c'était triste. Alors même si on est passé en Ligue 2, ce n’est vraiment pas grave. Je viens aussi pour voir du football, pas seulement le DFCO" conclut-il.

Des derbys en perspective

La relégation a bien-sûr beaucoup déçu, notamment ceux qui apprécient les grosses affiches. "Mon fils de 17 ans est fan du DFCO depuis qu’il en a 12, et c’est vrai que voir par exemple Mbappé venir jouer ça compte beaucoup" confie Laurent, venu renouveler l’abonnement de son fils.

Mais malgré la redescende en Ligue 2, les responsables de la billetterie restent optimistes. "Avec la Ligue 1, on a pu voir passer de grosses équipes c’est vrai, mais le côté positif, c’est qu’on pourra de nouveau voir des derniers qu’on avait plus. Par exemple des matchs contre Sochaux, ou Auxerre" explique Nicolas Scamtamburlo, responsable billetterie.

D’ailleurs, il ne s’inquiète pas outre mesure concernant les renouvellements d’adhésion, et même les nouvelles adhésions. "En repassant en Ligue 2, forcément, les prix des abonnements vont baisser, et ça, ça peut amener plein de monde" conclut-il, souriant.

L’ouverture de la billetterie pour les nouveaux abonnements est prévue pour le 21 juin prochain.