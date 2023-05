Stade Lavallois : 120 ans d'histoire tango racontés dans un livre

Il n'existait jusque-là qu'un seul ouvrage consacré à l'histoire du Stade Lavallois. Il avait été écrit au début des années 1990 par le journaliste de Ouest-France, Michel Jouneaux (Le Stade lavallois - une histoire, aux éditions Siloë). Pour les cent ans du club mayennais en 2002, il n'y avait rien eu. Ni pour les 110 ans. Alors, à l'occasion des 120 ans du Stade Lavallois et de la remontée de l'équipe en Ligue 2, les dirigeants du club ont souhaité qu'un livre soit écrit pour raconter cette longue et passionnante histoire.

Le Stade Lavallois, le plus beau de tous les tangos vient de paraître avec quelques mois de décalage par rapport aux festivités de l'anniversaire des 120 ans du club. C'est au journaliste, tout juste retraité, Jean-Pascal Arigasci, que la mission a été confiée : "j'ai fait le choix de regrouper des histoires par thèmes, de découper ce livre selon des thématiques différentes. Il y a six grandes parties, traitant à la fois du passé, du présent et des projets d'avenir."

"Un club fédérateur"

C'est en tant que non Mayennais et donc avec un regard extérieur que l'auteur a réalisé cet ouvrage : "je connaissais évidemment le Stade Lavallois de réputation. J'avais des souvenirs de la Coupe d'Europe et de la grande période dorée de la première division. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est l'attachement des gens à ce club, qui est vraiment fédérateur dans ce département. J'ai également ressenti ce côté familial, cet esprit que l'on retrouve lorsqu'on discute avec les gens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du club. Il y a vraiment une sensation d'appartenance à une grande famille. Je l'ai retrouvé chez pratiquement tous les interlocuteurs." Une cinquantaine d'entretiens ont été réalisés par l'auteur.

Bien illustré, ce livre consacré au Stade Lavallois s'adresse à toutes les générations de lecteurs explique Jean-Pascal Arigasci : "ce livre est conçu de manière à ce qu'on puisse picorer dedans, plutôt que d'avoir une chronologie. On peut, par exemple, aller directement à la partie 5, consacrée à l'épopée européenne de 1983. On peut prendre un peu ce que l'on veut dans ce bouquin."

Le livre Stade Lavallois, le plus beau de tous les tangos, 192 pages, aux éditions Ouest-France, est actuellement en vente dans les librairies au prix de 15 euros.