Stade lavallois : des retours importants dans le groupe pour affronter Concarneau

Le Stade lavallois recevra Concarneau avec un effectif plus fourni ce lundi soir (20h45). Olivier Frapolli pourra composer avec les retours de Jimmy Roye et Jordan Adéoti au milieu. Geoffray Durbant et Bryan Goncalves ont également purgé leurs suspensions.