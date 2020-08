Stade Lavallois : 3 ou 5 changements en National ? Le coup de gueule d'Olivier Frapolli

En effet, depuis le 8 mai, la FIFA et l'International Football Association Board ont donné leur autorisation au passage de trois à cinq remplacements lors d'une rencontre, avec pour objectif de ménager les joueurs après l'arrêt brutal des championnats lié au confinement. Rapidement, en France, la Ligue de Football Professionnel a entériné cette décision pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais la Fédération Française de Football elle ne s'est jamais clairement exprimée sur le sujet pour le championnat de National.

L'entraîneur Olivier Frapolli en conclut donc que la règle de base n'a pas changé : trois changements maximum autorisés par match. "Pourquoi on a pas les mêmes règles ? Nous fonctionnons comme un club professionnel. L'objectif est de préserver l'intégrité physique des joueurs. Tout le monde s'accorde à dire qu'avec une si forte inactivité ces derniers mois, jouer 90 minutes occasionne beaucoup de blessures. On le voit dans tous les matchs, encore hier [plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain se sont blessés contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, ndlr]. Nous, on est dans un championnat professionnel, on va jouer cinq matchs en septembre parce qu’on n’a pas de trêve internationale et on aura que trois changements. On a moins de moyens, on a des effectifs plus réduits, on a pas les moyens médicaux des grands clubs, on a aussi des joueurs prêtés par des clubs professionnels, c'est une grande stupéfaction ! Il n'y a aucune communication sur le sujet. Entre entraîneurs de National, on a une conversation WhatsApp depuis la Covid-19 et nous sommes tous très étonnés" déclare Olivier Frapolli.

"Une très bonne mesure"

Opérer trois ou cinq changements lors d'un match n'induit pas la même gestion d'un effectif et amène à coacher différemment poursuit l'entraîneur du Stade Lavallois. Si le National se calque sur la réglementation de la Ligue de Football Professionnel (et surtout si la FFF se positionne clairement sur le sujet) il faudra peut-être ajuster certains effectifs, ce qui signifie recruter : "entre les suspensions et les blessures, on pourra se poser la question. Avec cinq changements, on peut penser un match sur les 45 premières minutes puisqu'on aura le droit de faire entrer plus de joueurs. Ce serait une très bonne mesure. Aujourd'hui, je n'ai pas d'info qui dirait qu'on va dans ce sens-là et je vous avoue que cela me surprend beaucoup" termine l'entraîneur Olivier Frapolli.

Ce vendredi 14 août, le Stade Lavallois affronte l'US Saint-Malo (19h, au stade Francis Le Basser et à huis clos) pour le dernier match de sa préparation estivale.