Stade Lavallois : 5.000 supporters ont célébré le titre de champion de National dans les rues de Laval

La marée humaine qui a déboulé aux fenêtres de l'hôtel de ville vendredi soir en a impressionné plus d'un. Les supporters du Stade Lavallois étaient environ 5.000 pour fêter le titre de champion de National et la montée en Ligue 2. Ils ont pendant plus d'une heure chanté et applaudi les joueurs et le staff du Stade Lavallois, rassemblés au balcon de la mairie de Laval vers 22h.

L'ambiance est restée bon enfant jusqu'au bout, aucun incident n'est à déclarer pendant cette soirée historique pour le club, la ville de Laval et la Mayenne toute entière.