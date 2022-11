Stade Lavallois : "On n"a pas respecté le football" explique Jimmy Roye après l'affront de la coupe de France

Beaucoup de qualificatifs ont été employés pour parler de la piteuse (encore un) défaite du Stade Lavallois au 7e tour de la coupe de France contre les amateurs d'Orvault samedi dernier (1-1, 6-5 aux t.a.b), et il fallait ne plus trop y penser cette semaine pour préparer au mieux la rencontre face à Niort en Ligue 2 dans deux jours. Un match crucial dans la course au maintien, car les Chamois sont derniers du championnat, et Laval a seulement trois points d'avance.

ⓘ Publicité

Un problème mental

En début de semaine, les joueurs et le staff ont reparlé de la rencontre en banlieue nantaise afin de panser les plaies. "On n'a pas respecté le football, tout simplement. On n'a pas respecté les fondamentaux. Et à partir de ce moment là, on est puni. Alors certes, l'horaire, la qualité du terrain n'ont pas aidé, mais ça, c'est une question de mental", déclare le capitaine Jimmy Roye.

"On ne se cherche pas d'excuses, poursuit-il. Très sincèrement, depuis que je suis arrivé au club, ça ne m'était jamais arrivé de me dire qu'on avait failli au niveau de la tête. On a été un peu la risée du football. On en est conscient. Il ne faut pas se cacher."

On ne va pas se mettre des coups de fouets toute la journée_. On en a suffisamment pris dans la tronche_

Pour ranger cette élimination au rayon des accidents d'une saison, l'introspection a été nécessaire, même si beaucoup de titulaires n'étaient pas présents sur ce premier et dernier match de coupe de France. Lundi Olivier Frapolli l'entraîneur a pris la parole. Sans mâcher ses mots.

"Quand on passe à côté c'est bien de se le dire et se le dire sans aucun compromis (...) une fois qu'on a dit ça, on ne va pas se mettre des coups de fouets toute la journée. On en a suffisamment pris dans la tronche. Maintenant, c'est repartir au combat" explique le coach.

Mouali blessé avant Niort

Pour la réception de Niort, le technicien mayennais ne pourra pas compter sur Hamza Mouali. L'arrière gauche s'est blessé aux ischio-jambiers mercredi à l'entraînement. Par ailleurs Djibril Diaw souffre d'une entorse à la cheville. Le défenseur était sorti en cours de match contre Orvault.

Cette semaine, l'attaquant Sébastien Da Silva a participé aux séances collectives, mais ne devrait pas retrouver la Ligue 2 avant la trêve. François-Xavier Fumu Tamuzo lui est encore en période de réathlétisation.

►► Stade Lavallois - Chamois Niortais (14e journée de Ligue 2) sera à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne ce samedi 5 novembre 2022 dès 18h45 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.