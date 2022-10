Stade Lavallois : absent depuis mi-août, le milieu de terrain, Sam Sanna fait son grand retour en Ligue 2

Sam Sanna est rentré peu après l'heure de jeu face à Bordeaux avec un imposant strap, un bandage autour du genou gauche. Le milieu récupérateur n'avait plus joué depuis la 3e journée à Annecy. Sam Sanna souffrait d'une entorse au genou. Le ligament latéral interne était touché. Mi-août, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli expliquait "Sam Sanna s'est blessé en cours de match contre Annecy et il avait malgré tout pu le finir. La douleur s'est réveillée 48 heures après".

Ce retour, plus long que prévu initialement, est un soulagement pour Sanna : "oui, c'était très long. Quand on est blessé, ce sont toujours des périodes compliquées. Donc, cela fait très plaisir de revenir sur les terrains." Avec quelles sensations ? : "de bonnes sensations, j'étais plein de motivation avec l'envie de mouiller le maillot. Et je me suis senti bien'' a expliqué le milieu récupérateur.

Je suis à 100%

Le joueur, né à Lourdes, prie maintenant pour que son genou tienne le plus longtemps possible. Sam Sanna, 23 ans, avait fait très très bonne impression en début de saison. Son retour devrait faire du bien à l'équipe : "il faut relativiser, ce n'était que trois matches de championnat. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est sûr que cela fait plaisir d'avoir le public avec soi. Je le remercie. J'espère que je vais continuer comme ça et faire encore beaucoup mieux. Maintenant, je suis à 100% et je me sens prêt à débuter un match.''

Avec les retours de Sam Sanna et d'Anthony Gonçalves, cela fait du choix pour le coach Olivier Frapolli : "il y aura beaucoup de monde au milieu de terrain. Cela laisse plusieurs alternatives, y compris pour démarrer mais aussi pour coacher donc c'est intéressant."

Comme à Sochaux (J7), le Stade Lavallois pourrait renforcer son milieu de terrain et ne jouer qu'avec un seul attaquant à Grenoble.