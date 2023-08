Stade Lavallois : âgé de seulement 20 ans, William Benard a connu sa première titularisation en Ligue 2

William Benard conservera peut-être la feuille de match en souvenir. Après deux fins de match, le jeune milieu de terrain originaire de Vitré (Ille et Vilaine) a connu sa première titularisation chez les pros à l'occasion de la 4e journée de Ligue 2 et du match du Stade Lavallois à QRM. William Benard a encore franchi une étape : "c'est incroyable ce que je vis. Beaucoup d'émotion ce soir (hier), beaucoup de pression aussi mais très fier de porter le maillot de Laval en tant que titulaire pour la première fois" a réagi le numéro 34 à la sortie du stade Robert-Diochon. "J'ai appris ma titularisation dans la journée (de samedi) au moment où le coach annonce la composition d'équipe." William Benard, chevelure blonde, garde la tête sur les épaules : "le foot, cela va vite, dans les deux sens. Ca monte mais ça descend aussi vite donc je savoure."

ⓘ Publicité

Formé au Stade de Reims

Formé à l'AS Vitré puis au Stade de Reims où il évoluait avec la réserve, William Benard a été recruté cet été. Agé de seulement 20 ans, le milieu de terrain box to box n'était pas forcément prévu pour débuter si vite en Ligue 2. Mais ses performances en préparation et à l'entraînement ont visiblement tapé dans l'œil du coach lavallois, Olivier Frapolli : "William joue parce qu'il le mérite tout simplement. A l'entraînement, il est dans le coup. C'était assez logique qu'il débute contre QRM. C'est un joueur qui a un abattage incroyable, c'est son jeu et il sait jouer au ballon."

Avec les absences au milieu de terrain de Ferhaoui, Adéoti et Bobichon, William Benard a su saisir sa chance. Une bonne pioche aussi pour le Stade Lavallois.