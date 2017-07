Stade Lavallois : Alioune Ba présenté, un autre défenseur en approche

Le défenseur Alioune Ba a signé pour deux saisons en Mayenne. Le club a aussi annoncé l'arrivée d'un autre défenseur, Bira Dembelé, forme au Stade Rennais.

Encore et encore. Le Stade Lavallois se renforce avec deux nouveaux défenseurs centraux. D'abord, Alioune Ba. "Je suis un joueur solide dans les duels, aériens et au sol. Ma relance est assez bonne, a expliqué le joueur de 27 ans devant la presse. Laval est un club structuré avec pas mal d'années en Ligue 2. Dès que j'ai su que le club me voulait, je n'ai pas hésité !"**.** Il appartenait à Amiens (L1), mais était prêté l'an passé à Quevilly-Rouen (L2). Donc deux montées consécutives en L2. Alors, jamais 2 sans 3 ?

"Je sais pas, on verra. Une saison c'est super long. Le championnat de National est homogène, les équipes se valent, à part 3 équipes légèrement au-dessus. Il y a beaucoup de duels, de matchs qui se décantent sur coups de pied arrêtés. Donc il faudra être constant", raconte-t-il, lui qui a déjà croisé les Tangos Oliver Ebuya et Diaguely Dabo sur les terrains.

Dans la journée, le club a aussi annoncé l'arrivée de Bira Dembelé. Défenseur central de 29 ans, formé au Stade Rennais, et à l'essai en Mayenne depuis samedi. Il a joué 30 matchs de Ligue 1 et arrive de 4e division anglaise. Il sera présenté aux médias mercredi. On ne verra aucun des deux joueurs pour le match amical mercredi soir à Ploufragan (22) contre Fleury-Mérogis (N2) à 18h.