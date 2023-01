Stade Lavallois : Antonin Bobichon et Simon Elisor, deux joueurs à la relance

Les recrues Simon Elisor et Antonin Bobichon entourées de leur entraîneur, Olivier Frapolli et du président Laurent Lairy.

Annoncées mercredi 4 janvier, les deux recrues Simon Elisor et Antonin Bobichon ont posé leurs valises à Laval ce vendredi. Au programme, découverte du centre d'entraînement et passage devant la presse pour se présenter.

Le président Laurent Lairy a expliqué ce choix : "ce recrutement respecte nos valeurs, nos piliers de savoir-être et de savoir-faire. On ne s'est pas affolé, et pourtant, on aurait pu. Ces deux joueurs étaient repéré depuis longtemps." Comprenez que les deux joueurs étaient déjà en contact avec le Stade l'été dernier.

C'est du gagnant-gagnant pour le Stade Lavallois estime l'entraîneur Olivier Frapolli : "ce qui est important pour nous, c'est que les deux joueurs sont opérationnels très rapidement. Dès que les recrutements ont pu se faire, on a accéléré les choses et tout le monde a fait des efforts. Le club mais aussi les joueurs pour que l'opération puisse se faire. C'est important, cela veut dire que les joueurs voulaient vraiment venir chez nous. Ils n'étaient pas dans l'attente d'un mercato en se disant, tiens on va attendre, on va voir ce qui va tomber. Je suis très content de ce mercato."

Deux joueurs en recherche de temps de jeu

L'attaquant de 27 ans, Antonin Bobichon est passé par Nîmes, le CA Bastia, Nancy, Angers. Plus de 70 matches en Ligue 1 à son actif et plus de 40 en Ligue 2. Mais depuis le début de saison, seulement trois apparitions en Ligue 1 avec le SCO. D'où des envies de partir, quitte à descendre d'une division : "la principale raison de ce transfert, c'est de trouver du temps de jeu, de retrouver du plaisir. Jouer au foot était devenu un peu compliqué sur la fin avec Angers. Ce changement me permet de retrouver goût au football. Pour moi, il n'y a aucun soucis à descendre d'une division. Je l'ai fait l'an dernier en étant prêté à Nancy."

Simon Elisor, lui, est plus jeune (23 ans). Il était à Villefranche la saison passée, prêté par l'AC Ajaccio. L'un des meilleurs buteurs de National avec 17 buts (soit deux de moins que Durbant). Elisor est un gaucher qui possède un gabarit très différent de nos attaquants actuels. Simon Elisor était très courtisé l'été dernier. Le footballeur d'origine guadeloupéenne avait choisi la Belgique. Une expérience pour le moins mitigée : "j'ai voulu revenir en France car en Belgique, cela ne se passait pas très bien. Lorsque le coach Frapolli m'a appelé, j'ai tout de suite accroché. La saison passée, j'ai joué contre Laval, je sais que c'est un super club, familial. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde pour venir à Laval. Je connais Ryan Ferhaoui avec qui j'ai joué à Sète. C'est un ami et il m'a dit que du bien du club."

Antonin Bobichon et Simon Elisor sont d'ores et déjà qualifiés. Ils pourraient jouer dès mardi prochain à Saint-Etienne.

Le mercato d'hiver lavallois est terminé. Enfin sur le plan sportif, car le club va continuer de se structurer en recrutant prochainement un Directeur administratif et financier et un directeur général opérationnel.