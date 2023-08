Stade Lavallois : "Après Angers, la LFP m'a demandé de prendre des mesures" explique Laurent Lairy

La victoire dans le derby contre Angers lors de la 1ère journée de Ligue 2 va laisser des traces. Le club du Stade Lavallois va sanctionner, via des ICS (Interdiction Commerciale de Stade), une dizaine de supporters après le déploiement d'une banderole insultante et l'utilisation de fumigènes. Le président du Stade Lavallois Laurent Lairy a accepté de revenir sur la démarche.

France Bleu Mayenne : combien de supporters sont concernés par l'Interdiction Commerciale de Stade ?

Laurent Lairy : il y en a huit, et probablement dix. On est dans l'attente d'images complémentaires des Renseignements Généraux.

Que reprochez-vous précisément à ces supporters pendant le derby ?

Il y a eu trois événements navrants. D'une part, les insultes envers les supporters d'Angers. Je ne répéterai pas le mot parce que tout le monde l'a entendu. Il y a eu évidemment les fumigènes qui sont interdits dans les stades. Et puis une banderole un peu limite qui a été donc exposée pendant le match. Moi, je combats un peu ça. Vous connaissez le projet que je porte. Au stade Francis Le Basser, on a toutes les générations de supporters réunies, y compris les enfants. Et je ne peux pas comprendre qu'on puisse se comporter ainsi. Je répète que dans le foot on a des adversaires, mais pas des ennemis, quelle que soit l'équipe. Moi ce qui m'anime, c'est la bienveillance. Et je souhaite que ce soit porté coûte que coûte.

Comment a été identifiée la dizaine de supporters ? Avec quel outil ?

Et bien, on a tous les outils vidéo pour repérer les plus excités au moment où les événements passent. On a pris le temps de regarder les images et on s'est tourné vers les Renseignements Territoriaux qui nous ont confirmé, là-aussi images à l'appui, les personnes les plus excitées sur le moment.

Dans quel cadre légal s'inscrit cette démarche d'Interdiction Commerciale de Stade justement ?

L'ICS est à la discrétion du président de club. Elle peut être confirmée par les services de l'état. Après, la personne qui reçoit une ICS peut toujours la contester au tribunal, c'est son droit. Mais l'ICS est un outil qu'on peut utiliser et qui est accepté par la Ligue de Football Professionnel. Après le match contre Angers j'ai reçu un courrier de la Ligue me demandant de prendre des mesures après ce qui s'était passé. Nous passons ce jeudi en commission de discipline et nous risquons des sanctions, comme le stipule le règlement des compétitions.

Vous craignez d'ailleurs des sanctions de la part de la Ligue ?

Oui, nous en craignons, effectivement. On passera en commission jeudi.

L'an dernier le club avait déjà été sanctionné d'un point de pénalité avec sursis, après le match de Valenciennes en novembre [Un supporter était entré sur la pelouse et un autre avait lancé un projectile sur l'arbitre, ndlr]. Un joueur de Metz avait aussi reçu un projectile au mois d'août...

Exactement, donc je ne peux pas laisser passer ça, sportivement et humainement.

Certains fans des Tangos estiment aujourd'hui que vous faites de la bienveillance à outrance. Que leur répondez-vous ?

Je n'ai rien à répondre. Chacun prend ses responsabilités. Je ne fais pas de bienveillance à outrance. Vous savez, j'ai reçu plein de mails à la suite du match contre Angers, de spectateurs qui me demandaient de prendre des mesures parce qu'ils étaient avec leurs enfants à proximité du kop. Et ils ont été obligés de se déplacer parce que c'était absolument invivable avec leurs enfants et eux-mêmes n'acceptent pas ce genre de comportement.

Mais vous n'avez pas peur d'avoir un stade un peu aseptisé in fine ?

Non je ne crois pas. Vous savez, il y a plein de gens bienveillants qui veulent vivre des matches dans de bonnes conditions. Et ce genre de pratiques n'a rien à faire dans un stade.

Une partie des supporters est aujourd'hui en grève et n'animera pas la tribune Crédit Mutuel samedi pour le match contre Rodez. Nous ne sommes qu'au début de saison. Est-ce que tout le monde n'est pas perdant dans cette histoire ?

Alors déjà des supporters en grève, ça me fait un peu sourire. Personne n'est en grève de quoi que ce soit. Moi je souhaite la bienvenue à tous les supporters qui veulent soutenir le club dans l'esprit qui m'anime. Et il n'y a pas de sujet d'aseptisation de stade. Il faut juste que les choses se passent normalement dans de bonnes conditions et encore une fois dans la bienveillance.