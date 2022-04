Stade Lavallois : après deux saisons de galères, Olivier Frapolli savoure en silence

On l'a vu littéralement sauter dans les bras de son adjoint Gilles Bourges, au coup de sifflet final à Bourg-en-Bresse le 28 mars dernier, après la victoire des siens (2-1). On l'a vu profiter de l'euphorie au pied de la tribune Crédit Mutuel avec ses joueurs et les supporters lundi soir, pendant quelques minutes après la victoire contre Sedan (3-0). Olivier Frapolli vit sa plus belle saison au Stade Lavallois, depuis son arrivée à l'été 2019.

Pas gagné d'avance

Il y a tout juste un an, l'entraîneur n'était pas vraiment sûr de rester chez les Tango. Laurent Lairy, nouveau président du club, n'excluait pas de changer de technicien au terme de la saison, pour insuffler une nouvelle dynamique. Olivier Frapolli avait connu deux saisons marquées par l'épidémie de Covid-19 qui n'avait pas épargné ses équipes. "On va dire que.... j'étais plutôt en partance. C'est sûr que je n'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, mais ça veut dire que les choses peuvent changer" commente-t-il.

Malgré une douzième place très décevante, pour la quatrième saison consécutive du Stade Lavallois en National, le coach et le nouveau président choisissent finalement de continuer l'aventure ensemble. L'entretien de fin de saison se passe bien, très bien. Olivier Frapolli est ragaillardi, en adéquation avec les nouvelles volontés présidentielles. "Je n'ai pas l'impression d'être différent aujourd'hui, mais l'environnement autour du club est ultra positif. On a une équipe humainement vraiment incroyable. C'est tout le club qui a retrouvé des couleurs" poursuit l'entraîneur.

Patience est mère de toutes les vertus

Le début de cette saison n'a pas été simple. Olivier Frapolli essuie de nombreuses critiques de la part de certains supporters sur les réseaux sociaux. Les Mayennais ne gagnent pas leur quatre premiers matchs de championnat. Certains se demandent s'il est l'homme de la situation ? S'il ne fait pas la saison de trop ? Pas de quoi perturber le technicien varois qui sait que son groupe a totalement changé (encore) à l'intersaison. La réponse, il l'a donne sur le terrain en changeant son système de jeu, pour passer à trois défenseurs.

Son équipe est aujourd'hui à deux doigts de la Ligue 2, les supporters l'acclament, mais le provençal reste prudent. "Bien sûr qu'il faut prendre le moment présent tel qu'il est. Mais on a un objectif. Il faut qu'on aille au bout et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, l'entraîneur doit être exemplaire". Un Sudiste qui ne s'enflamme pas donc et à qui il reste deux ans de contrat au Stade Lavallois.