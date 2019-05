Stade lavallois : après Perrot et Scaramozzino, d'autres joueurs annoncent leur départ

Laval, France

Après Kévin Perrot et Anthony Scaramozzino, les annonces de départ se succèdent. Sur les réseaux sociaux, le jeune attaquant Bridge Ndilu (19 ans en juillet) et le gardien de but de la réserve, Clément Anet (21 ans) ont remercié le club et ses salariés.

Je tenais à remercier le @stadelavallois mon club Formateur pour ces 3 belles années partagées avec vous 😆. Je remercie aussi le staff technique, staff médical ainsi que mes coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé à grandir ❤️. Et aussi un grand merci aux supporters Lavallois 🧡🖤🙏🏾 pic.twitter.com/22v1oqp48k — Bridge Ndilu (@bridge_ndilu) May 22, 2019

Je ne serai plus Lavallois la saison prochaine. Un grand merci à tous les éducateurs du centre de formation, à tous les salariés du club ainsi qu’à toutes les personnes qui m’ont permis de vivre ces 7 belles années au @stadelavallois 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/EQrK9ypNZ2 — CA16 (@AnetClement) May 22, 2019

Le défenseur de 22 ans, Sharly Mabussi, a déclaré à France Bleu Mayenne qu'il ne serait pas Lavallois la saison prochaine : "j'espère trouver un club de niveau Ligue 2 en France ou à l'étranger". Mabussi a joué 14 matches cette saison sous le maillot Tango.