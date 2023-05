Stade Lavallois-AS Saint-Etienne : il y aura du vert, beaucoup de vert à Le Basser

Les Tango veulent rendre Saint-Etienne vert de rage ! Une semaine décisive dans la course au maintien en Ligue 2 pour les footballeurs du Stade Lavallois. Après sa brillante victoire contre Bastia 2-1, l'équipe mayennaise doit enchaîner samedi 13 mai en recevant, dans un Le Basser plein à craquer et en fusion, une légende du foot hexagonal, l'AS Saint-Etienne.

Il y a des clubs comme ça qui font rêver, le maillot, l'histoire, la ville, le stade, le public. Les Verts, Sainté, l'ASSE, Geoffroy-Guichard, des supporters partout en France, des fidèles malgré parfois, comme cette année, un contexte et un environnement compliqués. Près d'un millier de fans viendront en Mayenne, tous les clubs de supporters seront représentés, l'USS, l’Union des Supporters Stéphanois, les Green Angels, les Magic Fans.

Quand on parle de l'ASSE, on en parle avec respect mais, soyons francs et honnêtes, samedi soir, le Stade Lavallois devra se montrer irrévérencieux et audacieux. Pas de courbettes devant le géant stéphanois. Au charbon, à la mine pendant 90 minutes. Les 3 points, il faudra aller les chercher droit devant avec les pieds mais aussi avec le coeur et les tripes. 3 points de plus en forme de bouée de sauvetage.

L'ASSE n'a plus rien à gagner ni à perdre d'ailleurs dans ce championnat et prépare déjà la saison prochaine avec la montée comme objectif. Finalement, c'est peut-être le bon moment pour l'affronter, l'empêcher, la bousculer. Et puis, le vert c'est la couleur de l'espoir, peut-être un signe du destin, allez savoir.