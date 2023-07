Stade Lavallois : "Avant j'étais en retard et nonchalant", rencontre avec l'attaquant Rémy Labeau-Lascary

Rémy Labeau-Lascary est une des premières recrues du Stade Lavallois cet été. L'attaquant de 20 ans est très attendu cette saison, tant il est prometteur. Natif des Abymes en Guadeloupe près de Point-à-Pitre, ce jeune joueur a découvert le football au Stade Lamentinois avant d'intégrer le Racing Club de Lens en 2018.

Le nouvel attaquant des Tango fait ses valises à l'âge de quinze ans. Direction la métropole : à Lens dans le Nord. Changement de décor. Mais Rémy Labeau-Lascary n'a pas trop le mal du pays. "En Guadeloupe j'étais au Creps [Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive, ndlr] donc déjà je ne voyais pas beaucoup ma famille. J'étais un peu habitué. Je savais ce que je voulais, du coup je n'ai pas lâché" raconte le joueur.

"Ici tu dois réaliser ton rêve"

Au départ, ce fan de Neymar vit plutôt bien l'éloignement avec la Guadeloupe. Mais le joueur se frotte à l'exigence du Racing Club de Lens et de ses formateurs. "Il y a des coaches qui me sont tombés dessus, ça faisait mal. J'étais souvent en retard, nonchalant. Les entraîneurs me criaient dessus : "Ici tu dois réaliser ton rêve et si tu ne fais pas les choses correctement, tu vas retourner là-bas !" C'est des phrases qui font mal, mais ça m'a fait grandir" poursuit Rémy Labeau-Lascary.

La fierté de la Guadeloupe

Celui qui peut jouer aussi bien en tant qu'attaquant de pointe que sur les côtés vient à Laval pour s'aguerrir et marquer des buts. Il a d'ailleurs un objectif comptable qu'il garde pour lui. Depuis la Guadeloupe, sa famille a prévu de regarder tous ses matches avec les Tango. "Oui, je suis la fierté un peu de l'île. Je suis un peu un exemple. Donc du coup, cette année, je dois vraiment faire les choses bien" affirme-t-il. Et repartir au mois de juin au Racing Club de Lens pour tenter de s'imposer en tant que titulaire dans ce club historique et populaire.

Franck Haise, facilitateur

Les contacts avec le joueur et son agent remontent à janvier dernier. Rémy Labeau-Lascary signe un premier contrat professionnels avec les Sang et Or. À ce moment-là, l'attaquant n'était pas contre un prêt pour prendre du temps de jeu. Mais Franck Haise, ancien joueur du Stade Lavallois et actuel coach de Lens le retient. Il compte sur lui pour finir l'incroyable saison de son équipe (deuxième de Ligue 1 derrière le PSG).

"J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme Seko Fofana, Weisley Saïd. J'ai pris énormément de plaisir et d'expérience avec eux. J'ai progressé tactiquement, sur les placements. Coach Haise adore les joueurs qui se déplacent bien, intelligemment" détaille Rémy Labeau-Lascary.

En fin de saison, la question d'un prêt se repose. Franck Haise recommande chaudement au joueur de prendre du temps de jeu à Laval. Les échanges se font rapidement entre les deux clubs malgré que d'autres se soient positionnés sur le joueur.