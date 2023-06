Stade Lavallois : avec l'arrivée de Samassa, quelle hiérarchie pour les gardiens la saison prochaine ?

L'annonce du recrutement de Mamadou Samassa au Stade Lavallois, mercredi 21 juin, a semé le doute dans la tête des supporters. Avec quatre gardiens, le club de Ligue 2 est sur-doté d'autant que les dirigeants ont annoncé vouloir un effectif resserré.

ⓘ Publicité

Traditionnellement, une équipe de football de ce niveau possède trois gardiens de but. La saison passée, à Laval, il y avait Alexis Sauvage en numéro 1, Maxime Hautbois ensuite dans la hiérarchie et le jeune et prometteur, Théo Châtelain.

Avec l'annonce du recrutement de Mamadou Samassa, un gardien expérimenté passé par Guingamp et Troyes, il y a clairement un gardien de trop. Le Malien de 33 ans a joué en Ligue 1 et Ligue 2 et pourrait devenir le nouveau numéro 1. Il y a des choix à faire admet le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy : "nous avons actuellement quatre gardiens mais forcément, il n'y en aura pas quatre cette saison, donc on discute. On discute dans le respect social des trois gardiens en place. Nos décisions seront annoncées dans les prochains jours. Des décisions concertées avec les intéressés."

Sauvage, un artisan de la montée en Ligue 2

Alexis Sauvage est arrivé en Mayenne à l'été 2020. Le natif de Charleville-Mézières a été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 2 lors de la saison 2021/2022. Mais lors de la saison qui vient de s'achever, l'ancien gardien de Villefranche a parfois montré quelques faiblesses. L'équipe du Stade Lavallois a encaissé beaucoup de buts (56) et le poste de gardien est alors scruté de près à l'heure du bilan.

Le nom d'Alexis Sauvage circule actuellement dans des clubs de National. Ses jours au Stade Lavallois sont peut-être comptés.

Recrutement bouclé ?

Le Stade Lavallois qui a, par ailleurs, bouclé son recrutement. Trois recrues ont été annoncées (le gardien Mamadou Samassa, l'attaquant Remy Labeau-Lascary et le défenseur Peter Ouaneh). Mais cinq autres joueurs vont arriver dans les prochains jours. Ce mercredi, le club mayennais va dévoiler les nouveaux membres du staff. Un second entraîneur-adjoint (avec Gilles Bourges) et un second préparateur physique (avec Sébastien Sergent) vont venir renforcer le staff. Et puis, un directeur de centre de formation a été choisi, puisque le centre va rouvrir dès le 1er juillet.