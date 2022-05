Le Stade Lavallois a communiqué sur l'avenir de ses joueurs. Il y a ceux qui prolongent et ceux qui ne sont pas conservés.

Stade Lavallois : Baudry, Ferhaoui et Châtelain prolongent, Carlier, Etcheverria et Goteni quittent le club

Trois jours après la fin du championnat de National, le Stade Lavallois communique autour de l'avenir de son effectif.

Trois joueurs en fin de contrat ont accepté la prolongation d'une saison (plus un an en cas de maintien en Ligue 2) : il s'agit du défenseur Marvin Baudry, du milieu de terrain Ryan Ferhaoui et du jeune gardien Théo Châtelain.

En revanche, les autres joueurs libres ne sont pas conservés : Maxence Carlier, Baptiste Etcheverria, Ambroise Gboho, Randi Goteni et Atila Fontinha.

Le programme des matches amicaux

La reprise de l'entraînement est fixé le lundi 20 juin. Ensuite, les joueurs et le staff iront en stage au Château du Bois Guy à Parigné en Ile et Vilaine du dimanche 26 juin au samedi 2 juillet.

Les Tango auront six matches de préparation avant de débuter la saison de Ligue 2 le samedi 30 juillet :