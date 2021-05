Stade lavallois : bras de fer à propos du maintien de l'équipe des U19 Nationaux

Lors d'une soirée de présentation de son projet aux partenaires, le président du Stade lavallois, Laurent Lairy a redit sa volonté de ne pas engager d'équipe U19 Nationaux la saison prochaine. "On ne pas se permettre de mettre en œuvre des moyens sans retour. Aujourd'hui, très peu de clubs de National ont des équipes de jeunes qui évoluent dans un championnat national car ils n'en ont pas les moyens. Et donc je ne dis pas qu'on abandonne la formation des jeunes. On la gèle pour retrouver de la sérénité dans les autres projets et dès que l'on retrouvera le statut professionnel, nous rouvrirons le centre de formation."

Mais l'association ne l'entend pas du tout de cette oreille et souhaite à tout prix maintenir les équipes U19, U18 et U19 jusque-là prises en charge par le club. Il y a quelques jours, le président de l'association, Roger Monnier a envoyé un courrier aux parents des joueurs qui évoluent dans les équipes concernées : "dans ce courrier, on réaffirme la nécessité d'avoir une équipe U19 National la saison prochaine. Car il nous semble extrêmement important pour la vie du club et pour la formation que nous ayons cette équipe là, qui est nécessaire, notamment pour alimenter l'équipe National 3. Et c'est pour nous aussi, de rester attractif sur le département. Il y aura aussi un impact avec une amende et cela va impacter l'équipe U18 qui serait rétrogradée en Régional 2."

L'association réclame une redevance plus importante de la part de la SASP mais se dit prête à assumer financièrement le coût d'une saison des équipes U16, U18 et U19. Un avenir précaire et très incertain pour tous ces jeunes formés au Stade lavallois.